Esparreguera obrirà la piscina municipal d'estiu com a refugi climàtic

La piscina municipal d’estiu d’Esparreguera obrirà aquesta temporada com a refugi climàtic. I l'alcalde, Eduard Rivas, ha anunciat que hi haurà tres espais que es podran considerar refugis climàtics: la Biblioteca Municipal l’Ateneu, el Centre Dual i la piscina. Rivas, però, no vol que la declaració de propietats privades com a refugi climàtic. I aquesta no és una decisió només de l'Ajuntament d'Esparreguera, sinó que està en contra del decret que ha fet la Generalitat també com a president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), governat amb majoria socialista. En aquest sentit, Rivas, ha apuntat que “els objectius fixats pels municipis en la negociació amb el govern català s’han assolit, tant la reducció de les sancions als ajuntaments, que considerem que són injustes, com l’obertura de piscines públiques a la ciutadania com a refugi climàtic, però no estem d’acord amb el fet que el control sobre l’obertura de les piscines privades hagi de recaure en els Ajuntaments”. Rivas ha apuntat que “no volem que la Generalitat traslladi tota la responsabilitat als ajuntaments, perquè és una situació “ingestionable amb els recursos municipals”, que té “poca seguretat jurídica” i “que considerem que és una decisió que li correspon a la Generalitat”.

En referència a les piscines de titularitat privada, el decret indica que aquelles que els ajuntaments i propietaris acordin com a refugi climàtic podran omplir-se sempre que s’obrin a la ciutadania en les mateixes condicions que funcionen les piscines públiques. Paral·lelament, el decret llei també modifica el règim sancionador que s’aplica als municipis per superar les dotacions de consum establertes en el context de sequera, de manera que el període analitzat passarà a ser trimestral i s’habilitarà que les sancions es puguin abonar de manera fraccionada.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha assegurat que “obrirem la piscina municipal d’estiu, sigui com a refugi climàtic sigui sota qualsevol altra denominació que permeti la normativa, perquè hem de poder compatibilitzar la situació de sequera amb la salut dels veïns i veïnes de la vila”. De fet, l’Ajuntament ja treballa des de la tardor amb la hipòtesi d’obrir l’equipament, ja que, segons ha explicat l’alcalde, “per a poder-ho tenir tot a punt per a la temporada d’estiu es necessita fer tota una feina prèvia”, que inclou la planificació de les tasques de manteniment de la instal·lació i la licitació del contracte del servei de monitoratge i socorrisme, entre d’altres. La piscina municipal d’estiu és un dels tres refugis climàtics que hi ha actualment al municipi, juntament amb la Biblioteca Municipal l’Ateneu i el Centre Dual. Segons el nou decret del govern català l’habilitació d’aquests refugis climàtics, és a dir, espais naturals o urbans que ofereix unes condicions ambientals benignes per protegir-se d’un context desfavorable, com ara massa calor o escassetat d’aigua, s’haurà de comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’alcalde d’Esparreguera, com a president de l’FMC, ha format de les negociacions amb la Generalitat per abordar la modificació del pla especial de sequera. El decret aprovat incorpora tres concrecions al Pla especial de sequera: l’establiment d’un cens de refugis climàtics on els municipis podran incloure piscines públiques i privades obertes a la ciutadania; la fixació de llindars de consum per plaça per als establiments d’allotjament turístic equivalents al consum dels ciutadans de Catalunya, i la introducció d’un règim especial per regular les aportacions de recurs hídric que facin al sistema les dessalinitzadores portàtils de titularitat privada. A més, el document modifica el règim sancionador que s’aplica als municipis per superar les dotacions de consum i fa que el període analitzat passi a ser trimestral i habilita que les sancions es puguin abonar de manera fraccionada.