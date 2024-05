Olesa proposa a pares d'infants que els facin anar a escola en bici i en grup

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha posat en marxa, conjuntament amb la Unió Ciclista Olesana (UCO) i les Associacions de Famílies d'Alumnes (AFA) de les escoles Puigventós i Creixen Povill, un projecte de mobilitat innovador: el bicibús, que consisteix en anar a escola, en bici i en grup. Aquesta és una iniciativa creada per fomentar una modalitat de transport sostenible i segur.

El recorregut del bicibús està dissenyat amb parades definides, semblants a les parades de transport públic, i amb horaris establerts per arribar als centres escolars a l’hora d’entrada. La tornada serà lliure. A més, el servei comptarà amb el suport d’una aplicació mòbil que permet a les famílies seguir en temps real el trajecte dels seus fills i filles. El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ivan Carreira, ho resumeix com “un grup d'infants que es mouen en bicicleta de camí a l’escola, que s'autogestionen i tenen autonomia, amb uns adults que els acompanyen i supervisen”.

El paper de l'Ajuntament per engegar aquest servei és el d'agent facilitador, donant suport i proporcionant la coordinació necessària per a engegar amb èxit el servei. Per això es va posar en contacte amb els centres educatius olesans. Les AFAs de les escoles Puigventós i Creixen Povill són les que es van mostrar més interessades per poder dur a terme aquesta iniciativa. En el procés de conceptualització també es va contactar amb l'UCO per aportar la seva experiència i coneixement en el món de la bicicleta.

Punt de partida

Dijous passat, l’escola Puigventós va acollir la presentació del projecte a càrrec de l'empresa Canvis en Cadena. A més del regidor Ivan Carreira, hi van assistir mestres i representants tant de les AFAs involucrades com de l'UCO. Les persones assistents van poder conèixer la trajectòria del projecte en altres municipis i les experiències recollides per l'empresa.

Helena Vilardell, responsable de Canvis en Cadena, va definir tres tipus de bicibús: el familiar, en què els pares acompanyen els seus fills; el delegat, on el grup inclou infants sense pares; i amb monitoratge, que compta amb monitors experts que s'encarreguen de guiar i vetllar pel grup. A més Vilardell va recomanar "iniciar el projecte fent-ho un dia a la setmana per concentrar els esforços i no cremar-se".

El divendres 31 de maig, a les 19 h es realitzarà una formació sobre el funcionament i organització necessaris per començar. Els divendres 7 i 14 de juny es durà a terme les proves amb infants com aprenentatge de cara a fixar ja a l'inici de curs vinent el projecte definitiu i engrescar als altres centres.

Aquesta iniciativa s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment pel que fa a la salut i el benestar; l’educació de qualitat, i les comunitats sostenibles.