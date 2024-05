Incendi en un edifici de la residència Oasis d'Olesa de Montserrat

Els Bombers han apagat aquest dimecres a la matinada un incendi a les instal·lacions de la residència Oasis d'Olesa de Montserrat, situada al carrer Can Miquel Amat. En concret, el foc s'ha originat a 3/4 de 4 en un traster situat en una edificació contigua a l'espai principal de l'equipament.

En el moment dels fets hi havia 25 persones a l'edifici principal, segons els Bombers de la Generalitat. Durant les tasques d'extinció, totes elles han estat confinades i no ha estat necessari desallotjar-les, segons ha apuntat l'Ajuntament. L'incendi ha danyat únicament material del traster on s'ha produït el foc.

Un cop extingit el foc, els Bombers, que hi han treballat amb sis dotacions, han ventilat i netejat la zona afectada. El Sistema d'Emergències Mèdiques, que hi ha enviat dues ambulàncies, apunta que no hi ha hagut ferits. Una patrulla de la Policia Local també s'ha desplaçat fins al geriàtric.