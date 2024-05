La Generalitat planteja ampliar la C-55 amb un voladís en un tram entre Collbató i Olesa de Montserrat

Territori planteja una inversió de 6,4 milions d'euros per ampliar amb un voladís un tram de la C-55, un tros de carretera del terme de Collbató. Aquesta obra s'afrontarà perquè en aquest punt el camí de les Vies blaves que du a terme la Diputació de Barcelona no es pot executar al costat del riu per l'oposició de la Comunitat Minera Olesana, l'empresa que serveix l'aigua a Olesa de Montserrat i que té les instal·lacions en aquest punt. La voluntat de tenir un camí continu a la vora del riu Llobregat des del naixement fins al mar topa amb aquest entrebanc, però a l'altre plat de la balança hi ha la voluntat de la Generalitat de tenir la C-55 amb el model de tres carrils. El resultat d'aquesta coincidència és construir aquest tram amb un voladís que permetria l'ampliació de la carretera i tenir un carril adjacent que donés continuïtat a la via blava.

El projecte ha creat inquietud entre els veïns de dues urbanitzacions de la zona, Mas de les Aigües i Casablanca. El primer tinent d’alcalde i regidor de Planejament i Urbanisme de l’Ajuntament d’Olesa, Marc Serradó, es va reunir aquest dilluns amb el director de Projectes de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat del departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, Mario Jimeno, i amb el veïnat del Mas de les Aigües i Casablanca per tractar el tema.

El recorregut plantejat amb voladís no agrada als veïns de les urbanitzacions perquè el veuen massa proper a les seves propietats. Asseguren que aquestes obres els generen dificultat d’accés i aparcament a les seves propietats i també veuen que se'ls incrementa el soroll pel pas de vehicles, la contaminació acústica. El veïnat reclama eliminar el carril d'acceleració per a vehicles o buscar una alternativa per al traçat de les Vies Blaves.

Pantalles acústiques per l'excés de soroll

Serradó els va explicar que tot i que les obres de millora d’aquest tram de la C-55 són imprescindibles per aportar solucions de seguretat a una de les vies amb més accidentalitat, ha reconegut que “construir el voladís i mantenir el carril d’acceleració generen complicacions que cal resoldre”. A més, el regidor de Planejament i Urbanisme va detallar als veïns que el nou traçat “quedarà suspès, pràcticament al límit amb les parcel·les del Mas de les Aigües, i passarà per davant de les parcel·les de Casablanca”.

En el cas del Mas de les Aigües, la passarel·la comptarà amb una pantalla opaca per garantir la intimitat, evitar el llançament d’objectes i protegir de la contaminació acústica les cases adjacents. En aquest sentit, la Generalitat acaba de fer públic un estudi acústic sobre la zona en què es conclou que el soroll que afecta el Mas de les Aigües i Casablanca actualment supera els límits establerts per la normativa. Per aquest motiu, el projecte preveu mesures per a la reducció de la contaminació acústica als nivells legals al final de les obres. En el cas de, tram de Casablanca caldrà instal·lar pantalles acústiques.

Pel que fa a prescindir del carril d’acceleració o buscar un traçat alternatiu per aquest tram de les Vies Blaves, el regidor ha destacat que “l’eliminació d’aquest carril tindria un impacte en la fluïdesa de tot el transcurs de la via, però també resoldria els problemes que ara mateix té el projecte de la C-55 i les vies blaves en un tram tan estret”.

L'Ajuntament d’Olesa continuarà treballant per assegurar que les obres de millora de la C-55 es duguin a terme amb el màxim consens possible.

Un projecte de millora que es va començar a planificar el 2018

El projecte de millora de la C-55 es va començar a planificar el 2018 amb l’objectiu d’aportar solucions de seguretat a una de les vies amb més volum de trànsit i més sinistralitat.

Un dels punts més crítics del projecte és el tram Olesa-Collbató. En aquest sentit, s’incorporen carrils de canvi de velocitat i fent possible el canvi de sentit a la intersecció amb la carretera B-113 (carretera de Ca n’Estruc), un cop passat el viaducte sobre el riu. Amb aquesta nova intersecció es podrà suprimir l’actual gir a l’esquerra en sentit Abrera. En general, el projecte també inclou la millora del ferm i dels talussos, així com en l’abalisament, la senyalització i les defenses de la via.