Seat redueix l'impacte ambiental en un 55% a les fàbriques de Martorell, Barcelona i el Prat

Seat ha reduït l’impacte ambiental de les seves instal·lacions a Martorell, Barcelona i el Prat en un 53% des de 2010. L'empresa ha explicat que ha millorat els seus processos de producció per anar reduint l'impacte mediambiental i de consum d'energies a les seves instal·lacions. La reducció es va ajustant al pla que té traçat l'empresa.

“La sostenibilitat és un pilar clau en l’estratègia corporativa de Seat i és al centre del procés de transformació que estem duent a terme cap a l’electrificació”, ha explicat Markus Haupt, vicepresident executiu de Producció i Logística de Seat. “Teníem com a objectiu disminuir l’impacte ambiental en l’àmbit específic de producció en un 50% per a 2025, cosa que ja hem aconseguit. Ara continuem avançant per a aconseguir la neutralitat en carboni a les nostres instal·lacions el 2040, seguint la línia estratègica del Grup Volkswagen”, ha assenyalat.

Seat ha treballat per minimitzar l’impacte ambiental de les seves instal·lacions. El 2010 es van començar a mesurar factors clau que permeten conèixer la petjada real dels seus processos i posar en marxa programes de millora eficients. Els resultats de Seat en cinc indicadors clau en el procés de producció, establerts pel Grup Volkswagen, són els millors registrats per la companyia en la seva història i l’impacte ambiental dels seus centres a Martorell, Barcelona i El Prat s’ha reduït a menys de la meitat en aquest període.

En primer lloc, s’ha reduït un 33% l’ús d’energia des de 2010 a través de mesures d’eficiència i organitzatives, per les que la companyia continua apostant. En el cas de l’energia elèctrica, tot el consum prové de fonts 100% renovables des de 2012.

En segon lloc, la reducció del 69% de les emissions de carboni aconseguida des de 2010 marca el camí a seguir al llarg dels pròxims anys. En línia amb els objectius de descarbonització del Grup Volkswagen, Seat aconseguirà la neutralitat en totes les seves instal·lacions el 2040 i la de tota la companyia el 2050.

La disminució del consum d’aigua també ha estat una prioritat en aquests últims anys. Especialment, els últims mesos, donada la situació de sequera greu que ha patit Catalunya. Seat ha aconseguit reduir un 45% el consum d’aigua necessari per a produir un cotxe en les seves instal·lacions des de 2010. La companyia ha adoptat mesures per a optimitzar els processos, a més de treballar en futures accions centrades en la instal·lació de tecnologies més eficients i en el foment de la recirculació de l’aigua.

Els últims indicadors s’enfoquen en la generació de residus, que s’envien a instal·lacions de tractament per a la seva eliminació, i les emissions de dissolvents. Tots dos s’han reduït un 78% i un 45%, respectivament, des de 2010.

Nous projectes per a impulsar la sostenibilitat

En els últims mesos la companyia ha posat en marxa projectes clau com ‘Seat al Sol 2’. A partir de 2025, la instal·lació comptarà amb 39.000 panells solars en una superfície de 233.000 metres quadrats a Martorell, El Prat i Barcelona, i generarà 29 gigavats hora (GWh), triplicant la capacitat d’autogeneració d’energia renovable de SEAT.

El 2023 es va iniciar la instal·lació a Martorell del primer forn 100% elèctric d’assecament de pintures del Grup Volkswagen, que ha entrat recentment en funcionament. Es tracta d’una solució que minimitza les pèrdues de calor i disminueix el consum d’energia un 25%, la qual cosa suposa un estalvi de 2.500 tones de CO₂ l’any, l’equivalent a més de 550 cotxes de combustió circulant durant un any. Aquest projecte ha estat finançat per la Unió Europea amb fons Next Generation EU a través del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.