Olesa, Esparreguera i Vacarisses intentaran reconstruir l'església esfondrada de Sant Salvador de les Espases

La capella de Sant Salvador de les Espases, punt històric de trobada de diferents municipis, es va esfondrar parcialment el passat 27 de maig. Per seguretat, l'accés està prohibit i tancat, perquè hi ha perills de nous esfondraments. Els Ajuntaments d’Esparreguera, Olesa de Montserrat i Vacarisses han decidit actuar conjuntament per recuperar l’ermita, patrimoni arquitectònic, declarada com a bé cultural d'interès nacional (BCIN). Es tracta d'una construcció que té els orígens al segle X. Els Ajuntaments d'Olesa i d'Esparreguera, que en comparteixen la titularitat, ja que l'ermita es troba en un punt a cavall d'un terme i l'altre, estan intentant trobar qui és el titular del temple construït al cap de munt d'un turó, perquè cal la seva actuació o autorització per avançar en la intervenció. L'esfondrament és molt important i caldrà una intervenció de magnitud per poder refer la coberta i mantenir l'estabilitat del temple. L'entorn de l'edifici religiós té una part que és del terme de Vacarisses.

Dilluns, els batlles de les tres localitats es van reunir per abordar l’estat actual del conjunt arquitectònic i coordinar les accions que cal fer per a encarar la seva reconstrucció i futura protecció. La primera mesura que s’ha emprès és la identificació de la propietat de l’ermita, que es desconeix, però sí que se sap que no és de titularitat pública. Paral·lelament, arquitectes municipals de les tres localitats amb professionals del Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya han visitat la zona per avaluar l’estat d’aquest edifici. Actualment, està precintat per evitar que ningú hi pugui prendre mal. L’accés està prohibit, perquè s’hi han detectat moviments estructurals que han comportat l’aparició d’obertures a la façana i a les parets laterals.

Els alcaldes d’Esparreguera, Eduard Rivas, d’Olesa de Montserrat, Jordi Parent, i de Vacarisses, Antoni Massana, s'han posat d'acord per mantenir un canal continu de contacte entre els tres Ajuntaments. Quan se sàpiga qui n'és el propietari es fixarà una estratègia compartida per vetllar per aquest patrimoni cultural "que després de les corresponents actuacions a curt i a mitjà termini ha de confluir en un gaudi conjunt per part dels tres municipis", segons ha explicat l'alcalde esparreguerí, Eduard Rivas.

El mateix Rivas ha afirmat que s'ha d'aclarir la propietat perquè "si no la tenim identificada, i no sabem qui és el propietari, els tràmits no poden començar”. L’ermita de Sant Salvador de les Espases data del segle X, forma part del patrimoni històric de Catalunya com a exemple de l'arquitectura romànica rural i està declarada com a BCIN i té protecció de caràcter estatal. En aquest sentit, l’alcalde ha apuntat que “hem de saber si la propietat ha pres mesures en els darrers anys per a protegir i preservar aquest patrimoni, que en tenim els nostres dubtes, i després empènyer i encoratjar perquè es facin les accions oportunes per tal de recuperar l’equipament”.

Rivas apunta que “amb la vista posada en el mitjà i llarg termini, estem estudiant jurídicament com ens podem organitzar els tres ajuntaments per fer força respecte Sant Salvador de les Espases, ja que tenim la voluntat de sumar esforços i treballar plegats per recuperar el patrimoni i fer alguna activitat que generi germanor i uneixi els tres municipis”.

L’alcalde d’Olesa de Montserrat, Jordi Parent, ha coincidit a dir que “és molt important saber qui és la propietat de la capella perquè és aquesta qui ha de presentar una memòria valorada de l’abast de la rehabilitació que s’ha de fer. A partir d’aquí, la voluntat dels tres ajuntaments és la de sumar esforços per parlar amb administracions superiors i fer possible la recuperació d’un espai tan arrelat culturalment i sentimentalment al nostre territori com és Sant Salvador de les Espases”.

Una ermita del segle XIV

Sant Salvador de les Espases és una ermita situada dalt d'un espadat aïllat, sobre el congost del Ciarat, al punt de confluència entre els bisbats de Sant Feliu i el de Vic, i entre els termes municipals d'Esparreguera, Olesa de Montserrat i Vacarisses. Està documentada a partir el segle XIV. Era l'antiga capella del Castell de les Espases, que està documentat des de l'any 985. Del castell pràcticament no se'n conserva res. La part inferior d'una paret exterior i d'una torra. L'església, popularment coneguda perquè, tradicionalment, s'hi ha fet un aplec, té l'origen al segle XIV, però la construcció que ens ha arribat seria del segle XVI. I conserva en la paret de migdia restes d'un paredat romànic de grans carreus que deu correspondre també a l'obra del castell de les Espases i que es podria datar cap al segle XII. Té una sola nau, de volta baixa, i l'absis és quadrangular.