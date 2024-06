El jutge admet a tràmit la denuncia del govern d'Olesa contra el regidor Jordi Martínez

El jutjat número 4 de Martorell ha comunicat que admet a tràmit la denúncia presentada per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, egons han explicat fonts del mateix consistori. La denúncia va ser presetnada a principis el mes d’abril, després que arribés al govern que el regidor podia haver comès irregularitats en la tramitació d’expedients sancionadors. El govern ho va analitzar, va determinar que el fet de no signar i aturar sancions podria ser un acte constitutiu d’un presumpte delicte de prevaricació per omissió i va expulsar del govern el regidor Jordi Martínez. Martínez havia estat un dels pesos pesants del Bloc Olesà en els darrers anys, però aquests fets van portar el govern (Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa) a apartar.lo de les responsabilitats de govern. En aquell moment, Martínez era responables de les regidories de Seguretat Ciutadana, Mobilitat, Economia i Hisenda i Benestar Social). Martínez va decidir mantenir-se com a regidor i actualment és regidor no adscrit.

Davant la decisió del jutge i de l’inici de les diligències prèvies, que indiquen que el jutjat hi veu indicis de delicte, l’Ajuntament d’Olesa es personarà a la causa com a acusació particular, "ja que els fets que s’investiguen han representant una pèrdua patrimonial de més de 23.000 euros", segons han explicat les mateixes fonts.

L’alcalde d’Olesa, Jordi Parent i el primer tinent d’alcalde, Marc Serradó, han destacat que l’admissió a tràmit de la denúncia per part del jutjat justifica la decisió de l’equip de govern de votar en contra, al darrer Ple municipal, de la creació d’una comissió d’investigació de caire polític, com proposava una moció presentada per PSC, Olesa Oberta-El Comú Podem i Ciutadans. L’alcalde ha reiterat que “som davant d’un presumpte delicte penal i, per tant, s’ha d’investigar on toca, que és al jutjat. No hi cap una investigació política, sinó jurídica”.

En concret, les presumptes irregularitats detectades afecten 102 expedients sancionadors dels darrers quatre anys que van acabar caducant o prescrivint perquè l’aleshores regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Martínez, no signava el decret corresponent o bé ho feia fora de termini. L’import total de les sancions corresponents a aquests decrets i que, per tant, l’organisme de gestió tributària no va poder ingressar, ascendeix a 23.280 euros.

Davant les manifestacions públiques fetes pel regidor Jordi Martínez posant en dubte que realment hi hagi 102 expedients afectats, el 1r tinent d’alcalde, Marc Serradó, ha volgut deixar clar que “a l’expedient, que tant el senyor Martínez com l’oposició han pogut consultar, queda clar que són 102 expedients, que inclouen un gran nombre de sancions, algunes de les quals finalment l’Ajuntament va aconseguir que es tramitessin. Si no, el greuge econòmic podria superar els 100.000 euros”.

L’alcalde, Jordi Parent, també ha volgut rebatre les afirmacions del regidor no adscrit als darrers dos plens municipals, en els quals va justificar que no havia signat els decrets sancionadors perquè no podia veure les al·legacions que hi havia presentat la ciutadania afectada. Parent ha recordat que, des que Jordi Martínez va ser cessat, com a alcalde va mantenir les competències en Seguretat Ciutadana i que, des de l’endemà de fer-ho, té accés al programa de gestió de la Diputació de Barcelona que permet veure-les. Segons l’alcalde, “només havia de demanar aquest accés. Jo el vaig tenir en poques hores”.

"Jordi Martínez tenia l'obligació de saber quines eren les seves responsabilitats"

Jordi Parent i Marc Serradó han remarcat que, després de més de dotze anys com a regidor del govern municipal, “Jordi Martínez tenia l’obligació de saber quines eren les seves responsabilitats” i quines eren les conseqüències jurídiques que podia comportar no signar els decrets. De fet, han insistit que, si Martínez no estava d’acord amb les sancions “podia haver retornat les delegacions que tenia en aquesta matèria o presentar un decret alternatiu. Però el que no pot fer és no signar i prendre la decisió de manera arbitrària”, ja que, per a un mateix tipus de sanció, “alguns decrets els signava i altres no”. Per tant, per a l’equip de govern, l’arbitrarietat en l’actuació del regidor Jordi Martínez seria la peça clau del cas.

Per a l’equip de govern, la decisió del jutge d’admetre a tràmit la denúncia presentada per l’Ajuntament d’Olesa “demostra que vam actuar de manera correcta” quan, amb l’assessorament de diferents juristes, va decidir traslladar tota la documentació del cas al jutjat de Martorell. En aquest sentit, l’alcalde, Jordi Parent, ha lamentat que els grups de l’oposició hagin fet “un ús irresponsable d’aquest cas”. Segons l’alcalde, “davant uns fets d’aquesta magnitud i que s’han de tractar amb una cura impecable, l’oposició només està intentant desgastar l’equip de govern, evidentment sense èxit. La llei diu que quan es té coneixement d’un possible delicte s’ha de comunicar al jutjat i això és el que hem fet. Per tant, l’oposició el que ha aconseguit és quedar retratada”.

Jordi Parent i Marc Serradó han reiterat el compromís de l’equip de govern integrat per Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa amb la transparència i el bon govern, així com per seguir treballant, des de les diferents àrees de l’Ajuntament, per la millora i el futur d’Olesa.