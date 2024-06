Tres homes detinguts a Martorell que transportaven 2.800 dosis del 'gas del riure'

Tres homes de 23, 24 i 30 anys van ser detinguts per transportar en dos cotxes un total de 70 ampolles d'òxid nitrós i 44 caixes de boquetes localitzades en un escorcoll d'un control de pas. Tots ells van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en la matinada d'aquest dimarts, 11 de juny, pels agents de Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana i de la Policia Local de Martorell.

Els fets, segons han detallat membres dels cossos, es van produir durant un control de pas conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Local a la població del Baix Llobregat. Els agents van aturar dos vehicles on van localitzar un total de 70 ampolles d'òxid nitrós i 44 caixes de boquetes durant l'escorcoll. Finalment, van procedir a la detenció dels tres ocupants dels vehicles. Tots ells ja han passat a disposició judicial.

L'òxid nitrós és conegut popularment com el «gas del riure» i el seu consum s'ha estès darrerament. Entre els seus efectes, inhibeix l'arribada d'oxigen al cervell i, per tant, pot provocar pèrdues de consciència i fins i tot aturades cardiorespiratòries. Els agents calculen que la quantitat comissada d'òxid nitrós distribuïda per a consum individual equival a 2.800 dosis.