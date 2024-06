Enxampen a Abrera el pres fugat d'Astúries després d'escapolir-se de la Guàrdia Civil amagat al maleter d’un cotxe

El pres fugat d’una presó d’Astúries que la Guàrdia Civil va detenir dissabte a Catalunya va ser arrestat a Abrera. L'home es va escapolir dels agents corrents emmanillat a gran velocitat i amagant-se al maleter d’un cotxe. Segons ha detallat la Guàrdia Civil aquest dilluns, l’home va anar a una clínia dental el 27 de maig custodiat per dos agents, però els va burlar quan la visita va acabar. Amb la marca, el model i matrícula del cotxe on va fugir, la Guàrdia Civil va saber que el conduïa el germà del pres. Tot i que després de la fugida els dos homes es van separar, la Guàrdia Civil els ha enxampat junts aquest cap de setmana en un centre comercial d’Abrera. El germà ha estat arrestat com a cooperador necessari d’un delicte de trencament de condemna.

El cotxe on el pres es va amagar fugint emmanillat era un vehicle que el seu germà havia llogat a Ovideo, on havia arribat el mateix 27 de maig conduint un altre cotxe prestat per un amic. Allunyats de la clínica, els dos homes van recuperar el cotxe de l’amic per marxar en direcció Osca, cadascú en un vehicle. El reclús ho va fer amb el cotxe de lloguer.

La Guàrdia Civil va constatar que el pres fugat estava complint condemna per agressions sexuals, robatori amb violència i intimidació i lesions, i va saber que el dia abans l’havia visitat el seu germà.

Segona fuga de la policia a Catalunya

El cos policial va desplegar un ampli dispositiu, però els dos homes havien aconseguit fugir d'Astúries. Va ser posteriorment quan la investigació va indicar que el pres havia anat cap a Catalunya, on s’hauria saltat un control d’una policia local d'un municipi del Baix Llobregat.

La Guàrdia Civil va focalitzar la investigació a Catalunya perquè li constava que el fugitiu hi té familiars. El cos admet que el cas era complex i “requeria una resolució urgent per evitar el risc que suposava tenir un fugat en llibertat”, assenyala en un comunicat emès aquest dilluns.

A través d’un grup de treball conjunt format per unitats de la Guàrdia Civil d’Astúries i Catalunya, i amb especial rellevància de la Policia Judicial catalana, finalment els investigadors van localitzar dissabte un dels vehicles de la fugida a Vallmanya, un nucli pràcticament deshabitat situat a Alcarràs (Segrià).

Aquell mateix dia, a la tarda, la Guàrdia Civil va desplegar un dispositiu discret per monitoritzar el vehicle, i va comprovar com aquest abandonava el poble per anar cap a l’A-2 en direcció Barcelona. Dins el cotxe hi anaven dues persones, una de les quals els agents reconeixen com a germà del fugat, mentre no van identificar qui era el segon home.

Fent seguiment del cotxe, van observar com arribava a l’aparcament del centre comercial d’Abrera, a tocar de l’A-2, al voltant de les 18.30h. Poca estona després, els agents es van adonar que el segon ocupant del vehicle era el pres fugat d’Astúries, moment en què activen el Grup d’Acció Ràpida de la Guàrdia Civil per fer un dispositiu de tancament del centre comercial. A les 19.30h, els agents detenien el fugitiu i el seu germà, que havien intentat escapolir-se de nou amb actitud violenta vers la policia.

Un cop van ser a les dependències de la Guàrdia Civil, el germà va quedar en llibertat a l’espera de ser citat pel jutge. Mentrestant, el fugat ha passat a disposició del jutjat d’instrucció número 7 de Martorell.