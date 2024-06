FGC estrena un aparcament per reforçar el paper d'enllaç en el transport de Martorell

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) posarà en servei demà divendres, 21 de juny, el nou aparcament d’enllaç de l’estació de Martorell Central. és una construcció amb capacitat per a 333 vehicles, que triplica la capacitat de l'aparcament que hi havia fins ara, i que té la voluntat de ser un espai per facilitar la intermodalitat, per poder arribar amb el vehicle privat a Martorell i des d'aquí agafar diferents destinacions amb tren.

Serà un aparcament de pagament, a preu moderat per als usuaris de transport públic. Els preus de les places s’han acordat amb les administracions públiques (Autoritat del Transport Metropolità, Ajuntament de Martorell i FGC), segons han explicat fonts de Ferrocarrils. Per als usuaris del transport públic, 1,7 euros al dia; i per als veïns, el lloguer o pupil·latge d’una plaça serà de 58,63 euros al mes. Per als vehicles en rotació, la tarifa serà de 0,0408 euros el minut i, fruit d’un conveni signat per Ferrocarrils i l’Ajuntament de Martorell, els veïns podran estacionar gratuïtament durant les dues primeres hores.

Les persones usuàries podran consultar les places disponibles d’aquest nou aparcament a través del web i l’app d’FGC. Aquesta funcionalitat ja està activa a www.fgc.cat/aparcaments-denllac per a nou aparcaments d’enllaç, ubicats a les principals estacions de les Línies Metropolitanes d’FGC i, a partir de demà, ho estarà també per a l’aparcament de Martorell Central.

El president d’FGC, Toni Segarra i Barreto, ha destacat en una visita que ha fet avui que amb la posada en servei d’aquest aparcament “potenciem la intermodalitat, promovem l’ús del transport públic i facilitem que persones que feien tot el trajecte amb cotxe optin, a partir d’ara, per fer-ne una part amb tren”. Segarra ha afegit que aquesta actuació evidencia “la nostra ferma i decidida contribució a una mobilitat sostenible que elimini vehicles de la carretera i redueixi així les emissions de gasos amb efecte hivernacle”.

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha explicat que “avui és un dia important per al nostre poble, ja que aquest park&ride és un pas més per seguir avançant cap a una mobilitat sostenible, segura i accessible”. Fonollosa també ha destacat que “aquest aparcament dissuasiu amb més de 300 places, fomentarà l’ús del transport públic entre les persones que s’hagin de desplaçar per la regió metropolitana de Barcelona. A més, gràcies a la bona col·laboració entre l’Ajuntament de Martorell i FGC, hem signat un conveni perquè les dues primeres hores d’ús de l’aparcament siguin gratuïtes per als veïns i veïnes de Martorell”.

El director general de l’ATM, Manuel Valdés, ha remarcat que “els aparcaments d’enllaç de gran capacitat com el de Martorell, on s’hi pot estacionar tota mena de vehicles, permeten que la mobilitat sostenible cada vegada estigui a l’abast de més gent”. Per a Valdés, “l’aposta conjunta per millorar l’oferta de transport públic està donant fruits, i situa també als park&ride com a infraestructura clau per fer més eficient la distribució de mercaderies”.

Per tal d’adequar-lo al terreny i minimitzar la seva alçada, s’ha optat per una geometria en planta baixa i plantes intercalades que n’asseguren la màxima capacitat. El nou aparcament s’ha construït en un solar de 1.500 metres quadrats, al mateix indret on hi havia l’antic aparcament a l’aire lliure, que tenia capacitat per a 118 places. D’aquestes, se n’han mantingut 46, a les quals se sumen les 287 places del nou aparcament de cinc plantes per a 279 cotxes, 8 de les quals habilitades per a persones amb mobilitat reduïda i 8 de les quals per a cotxes elèctrics; i 8 motos. A més, disposa de carregadors per a vehicles elèctrics i disposarà d'un espai segur i tancat per a bicicletes. També disposa de càmeres de circuit intern i control d’accessos i un servei de vigilància i atenció 24 hores els set dies de la setmana.

Les rampes de circulació de l’aparcament s’ubiquen als extrems i garanteixen la doble circulació. El nucli de comunicació vertical, amb ascensor i escales, se situa a la part central. Dona accés a totes les plantes, des de la planta baixa fins a la planta coberta.

20 aparcaments d’enllaç a la xarxa de Ferrocarrils

Amb aquest nou conjunt de places de pàrquing, Ferrocarrils pretén facilitar la intermodalitat entre el cotxe i el transport ferroviari al nus de Martorell, estratègic pel que fa a les comunicacions amb FGC cap a Barcelona (Pl. Espanya) i cap a Igualada, Olesa i Manresa, així com amb les línies de Rodalies que enllacen Martorell amb Granollers i Sant Vicenç de Calders amb Manresa.

Ferrocarrils compta actualment amb 20 aparcaments d’enllaç a les estacions de les Línies Metropolitanes (15 a la línia Llobregat-Anoia i 5 a la línia Barcelona-Vallès), que sumen una oferta total de 2.600 places.

Aquest nou aparcament al costat de l’estació de Martorell Central està inclòs al Pla director urbanístic (PDU) dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic-vehicle privat a l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona, aprovat a finals de 2022, i a través del qual el Govern impulsa 14.677 noves places de park&ride a 102 estacions ferroviàries i d’autobús al conjunt de la regió metropolitana de Barcelona amb l’objectiu d’incentivar l’ús del transport públic i reduir el consum energètic associat a la mobilitat i el seu impacte sobre la generació de gasos amb efecte d’hivernacle i altres contaminants atmosfèrics.