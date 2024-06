Esparreguera farà del quart festival del circ un espai més inclusiu

La Palanca, el Festival de Circ Contemporani d’Esparreguera, anuncia una edició més inclusiva en la seva quarta cita amb el públic. El festival s'ha presentat ara, però tindrà lloc del 27 al 29 de setembre. Enguany el festival aposta de manera especial per la inclusió amb la programació de dos espectacles integradors, Remix de la companyia Circ Bombeta i De tu a tu de la Cia Mur, i també tallers adaptats per a persones amb diversitat funcional, en els quals hi participaran les persones usuàries del Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC) i ÀuriaFil.

El festival programarà una quinzena d’activitats, entre espectacles de carrer i de sala, i tallers. Una altra de les novetats serà gastronòmica, un circuit de tapes que oferiran diversos restaurants de la vila i el nom d'aquesta cita serà “T’apalanca”. A més, enguany La Palanca estrena una web pròpia i un perfil a Instagram per reforçar la comunicació i la difusió del festival. Les entrades per assistir als espectacles de pagament ja estan a la venda a entrades.esparreguera.cat.

Enguany el festival s’inaugurarà amb una doble proposta. La Córcoles presentarà l’espectacle "H", una proposta de funambulisme a 5 metres d’alçada amb equilibris impossibles en el marc incomparable del que és una icona de la vila, el Teatre de La Passió. A continuació es portarà a terme, ara ja a la sala, l’espectacle "Llenguatges", a càrrec de la Cia Impulsos, amb direcció i dramatúrgia de Pau Portabella. Dissabte 28 de setembre es podran veure els espectacles "A peu de carrer", de la cia Cia. Circ Pistolet, "Le fin demain", de Zirkus Morsa, "Mira’t", de Circ Pànic, "Maña", de la cia. Manolo Alcántara i "Piti Peta Hofen Show", de Los putos màquines. I diumenge 29 de setembre la programació inclou "Runa" de la Cia. 104º, "K’mon Tour", de la cia Pernassos, "Cos i Crist", de la cia d’Ariadana i l’espectacle "Esencial", de Vaivén Circo, que serà el de cloenda d'aquesta 4a edició de La Palanca.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, destacat que la 4a edició de La Palanca té una “mirada expansiva, volem que esdevingui un emblema d’Esparreguera a nivell català i un potenciador del turisme local i de la nostra restauració”. Per a aconseguir-ho, aquest any el festival compta amb una empresa de comunicació, l’Agència Creativa Zooko, que s’ha encarregat del rebranding i la nova imatge de La Palanca, perquè, segons, Rivas, “no només volem fer un bon festival, sinó també explicar-lo molt millor”. Entre les novetats d’aquesta edició, l’alcalde destaca l’aposta per la inclusió, amb l’activitat Fem Palanca per la Inclusió, en col·laboració amb el TOCC i Àuria FIL i amb el suport de la Diputació de Barcelona, i el projecte “T’apalanca”, un circuit de tapes que oferiran diversos restaurants de la vila, amb “la voluntat que el festival sigui també motor de l’activitat econòmica”.

El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat, Andreu Felip, qualifica el festival com un “excel·lent exemple del compromís del Departament de Cultura per aquesta legislatura, garantir els drets culturals per assegurar que tothom tingui accés a la cultura”. Paral·lelament, el regidor de Cultura, Juan Jurado, ha destacat que “un dels motius pels quals segueix i creix aquest festival és la sinèrgia entre administracions i entitats”. En aquest sentit, el festival compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, a través del programa Explosió de Circ que forma part del Pla d’Impuls del Circ i es gestiona a través del Mercat de les Flors i de CulturaMENT, que subvenciona projectes que vinculen les arts i les malalties mentals. El festival col·labora també amb Mercè Arts de Carrer de Barcelona per donar suport a una companyia amb un espectacle en creació per tal de presentar-lo a diferents festivals de circ de Catalunya.

La voluntat de l'Ajuntament d'Esparreguera és que el festival es faci gran. En la darrera edició hi van passat 6.000 persones. Hi ha una nova imatge de marca del festival i el seu director de l’Agència Creativa Zooko, Berna Mendieta, en destaca que manté l’element arquitectònic del pont de La Palanca com a símbol i la mateixa gamma cromàtica, però que s’ha renovat seguint la fusió de les diferents disciplines del festival. La Palanca ja compta amb una pàgina web pròpia, lapalancafestival.cat, des d’on es pot consultar tota la programació del festival i també accedir a la compra d’entrades. El festival també té un nou perfil a Instagram.

Els directors artístics del festival, Jordi Juanet (Boni) i Sílvia Compte, apunten que “aquest setembre volem continuar veient les places, els carrers i el teatre plens de gent i de circ”. Compte també ha destacat l’aposta per la inclusió, amb la programació de l’espectacle inclusiu Remix, tallers adaptats per a persones amb diversitat funcional i l’espectacle integrador De tu a tu de la Cia Mur, adreçat a l’alumnat dels instituts de la vila. Paral·lelament, Juanet ha posat en valor la participació de La Palanca, en el projecte Circulem, del qual formen part cinc festivals de circ de Catalunya que han escollit un espectacle “Cos i crit” de la companyia Ariadna Gilabert, que es podrà veure en les cinc programacions.

Manolo Alcántara, artista esparreguerí, portarà el seu espectacle "Maña" a la plaça del Centre. Alcántara assegura que “sempre és un plaer poder fer el meu ofici a casa meva, perquè, tot i que no hi visqui, Esparreguera és el meu poble i sempre el porto al cor”.