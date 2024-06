Accident amb un turisme i una moto implicats a la C-55, a Olesa

Un accident entre un turisme i una moto provoca retencions de quatre quilòmetres en els dos sentits aquest dijous al vespre a la C-55 a Olesa de Montserrat. Trànsit ha habilitat pas alternatiu mentre es treballa per resoldre l'accident, al punt quilomètric 3 de la carretera. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'accident a les 19.15 h. A les 9 del vespre, es desconeixia si hi havia ferits a conseqüència del succés.