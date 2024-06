Mossos detenen in fraganti dos homes robant en un supermercat a Martorell

Agents de Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell van detenir in fraganti, el 26 de juny, dos homes de 42 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb força en un establiment comercial del municipi. Posteriorment, els investigadors van detenir un d'ells per tres robatoris amb força més, comesos amb anterioritat, als municipis d'Hostalets de Pierola (Anoia), Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Els arrestats, amb un total de 32 antecedents policials, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Martorell.

Els fets van succeir el mateix dia, cap a les 2 hores de la matinada, quan agents de la comissaria de Martorell van rebre l'avís d'una alarma activada en un supermercat del municipi. Ràpidament, les dotacions policials es van adreçar al lloc i van comprovar que la persiana de l'establiment es trobava forçada i aixecada. Els lladres havien fugit i s'havien endut la caixa enregistradora.

Els agents van recercar per les rodalies els presumptes autors i, gràcies a les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat, van localitzar molt a prop al lloc dels fets dos homes que coincidien amb les descripcions que tenirn. En l'escorcoll, els agents van trobar els diners en efectiu sostrets del local. Finalment, davant les evidències, van detenir els dos homes com a presumptes autors del robatori.

Posteriorment, amb els arrestats a comissaria, els investigadors de Martorell van aconseguir relacionar un dels detinguts amb dos robatoris amb força a dos bars dels municipis de Martorell i Sant Esteve de Sesrovires, comesos als mesos d'abril i maig.

Tanmateix, investigadors de la comissaria d'Igualada van identificar un dels arrestats com a presumpte autor d'un altre robatori amb força en un establiment comercial d'Hostalets de Pierola al maig. Finalment, l'home va quedar detingut també per aquests tres fets delictius.