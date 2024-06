El conductor d’un camió ha mort en un accident a l’AP-7 a Castellví de Rosanes

El conductor d'un camió ha mort al punt quilomètric 172,2 de l’AP-7 al terme municipal de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, aquest divendres al matí. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 07:44 h.

Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una col·lisió entre dos camions i un turisme. A conseqüència de l’accident, el conductor d’un dels camions ha quedat atrapat i ha mort tot els treballs d’excarceració dels Bombers de la Generalitat. Mentre que el conductor del turisme ha estat evacuat pel SEM en estat menys greu a l’hospital de Bellvitge.

En l’accident hi han treballat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

La via continua tallada a les nou del matí en sentit nord i es fan desviaments per la sortida número 25 en sentit Martorell cap a l’A-2.