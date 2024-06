El conductor d’una grua mor en xocar per encalç amb un camió a l’A-2 a Collbató

El conductor d’una grua ha mort en xocar per encalç amb un camió a l’A-2 a Collbató (Baix Llobregat). Per causes que encara s’estan investigant, hi va haver una col·lisió per encalç entre una grua i un camió. L’accident va ser divendres a la tarda, cap a les 17.19 hores, al quilòmetre 573 de la via, en sentit Barcelona. A conseqüència de l’accident, el conductor de la grua va resultar ferit crític i el van traslladar en helicòpter a l’hospital Parc Taulí de Sabadell, on posteriorment ha mort. Es tracta d’ A.E.G., un home de 51 anys i veí de Viladecans.

Amb aquesta víctima ja són 64 les persones mortes en accidents de trànsit enguany a les carreteres interurbanes catalanes. L’A-2 va estar tallada en sentit Barcelona fins poc abans de les 8 del vespre, tot i que es van fer desviaments per un lateral. A partir de llavors va quedar un carril tallat fins a mitjanit, quan es va reobrir.

En el sinistre van treballar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, deu dotacions dels Bombers, que van fer tasques d’excarceració, i tres unitats terrestres i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).