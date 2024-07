Extingeixen l'incendi de l'empresa R3M Reciclatge de Martorell

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest dimarts al matí l'incendi que dilluns va afectar l'empresa de fabricació de maquinària industrial R3M Reciclatge, situada al polígon la Torre de Martorell. El foc va deixar una persona ferida i dues naus calcinades. Segons l'Ajuntament i els serveis d'emergència, l'afectat és un treballador de la fàbrica, veí del mateix municipi, que va patir cremades lleus als avantbraços i ha inhalat fum. Va ser traslladat a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu.

Els Bombers de la Generalitat van donar per estabilitzat el foc cap a les 5 de la tarda. L'avís s'havia produït minuts després d'1/4 de 12 del migdia al número 29 del carrer Joaquim de Barnola i Bassols i tretze dotacions dels Bombers s'hi van desplaçar per extingir les flames i evitar que aquestes es propaguessin a les naus dels voltants que, per precaució, es van evacuar.