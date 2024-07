L'ADF d'Esparreguera rep un dels premis de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha lliurat el Premi a la Prevenció d’Incendis Forestals. El premi Rossend Montané, que guardona aquells projectes d’innovació en infraestructures o mitjans de prevenció d’incendis forestals i que ha comptat amb vuit candidatures, ha estat concedit a l’ADF de Subirats pel projecte “Xarxa de vigilància forestal amb intel·ligència artificial per a la detecció de columnes de fum”. Aquest projecte té l’objectiu de millorar l’eficàcia de la xarxa de càmeres de vigilància ja existent. Per aconseguir-ho proposa implementar un sistema d’intel·ligència artificial que millori la detecció automàtica per reconèixer les imatges de les columnes de fum associades als incendis forestals. Durant el lliurament del trofeu, que ha tingut lloc al Castell de Subirats, el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, ha destacat que “aquesta ADF és la primera en aplicar les càmeres de vigilància per visualitzar columnes de fum, així com la intel·ligència artificial com a element fonamental per ser més eficaços en la detecció d’incendis”. En aquest sentit, ha remarcat que el premi és un reconeixement tant a la trajectòria de l’ADF de Subirats, que té un recorregut de gairebé 37 anys, com a la innovació del projecte presentat.

Per la seva banda, el premi Jordi Peix, destinat a projectes de sensibilització o educació en matèria de prevenció d’incendis i al qual s’hi han presentat tres ADF, ha sigut per a l’ADF d’Esparreguera i pel seu projecte “Salvem la bassa de Can Cardús”. El projecte se centra en rehabilitar aquest espai per fer-hi activitats d’educació mediambiental i gestió forestal sostenible, així com de prevenció d’incendis. D’aquesta manera, la bassa tornarà a ser refugi d’aus migratòries, amfibis i altres animals. En l’entrega del trofeu, el diputat Jordi Fàbrega ha explicat que la bassa de Can Cardús és fonamental per a la preservació de la biodiversitat. Per això, ha destacat que “amb aquest projecte no només es demostra que les ADF fan una tasca importantíssima en la prevenció d’incendis, sinó que també poden fer una gran tasca pel que fa a la conservació i recuperació d’espais naturals, com és el cas de la bassa de Can Cardús”.

Cadascun dels dos premis compta amb una dotació d’11.000 euros destinats a desenvolupar el projecte.