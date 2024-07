Marta Rovira reivindica les dones feministes en política en un acte a Olesa de Montserrat

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha rebut l’escalf i l’homenatge de l’Assemblea de Dones del partit, que ha celebrat un acte a Olesa de Montserrat aquest dissabte, un dia després de deixar enrere l’exili i tornar a Catalunya després de l’arxivament de la causa que hi havia contra ella. En una breu intervenció a l’inici de l’acte, Rovira ha reivindicat les dones feministes en política i el valor que aporten les “dones represaliades, independentistes i d’ERC”. I ho ha fet al costat de l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, just un dia després que dirigents d’ERC l’hagin proposat per a presidir el partit i que la pròpia Rovira digués que creu que és una figura de consens.

Parlant precisament de les dones d’ERC “represaliades doblement per independentistes i d’esquerres i per ser dones” durant els darrers anys, Rovira ha agraït que sempre hagin “combatut doblement” aquesta situació. “Gràcies per ser exemple de resistència, resiliència, fortalesa i per no cedir ni un mil·límetre en els vostres conviccions. I per ser exemple de solidaritat, profunda, sense fronteres, sense excusa, respecte de totes les dones represaliades i respecte de tots els represaliats en aquesta causa general contra l’independentisme”, ha dit Rovira, després de rebre abraçades, aplaudiments i felicitacions de les seves companyes del partit.