L'alcalde d'Esparreguera diu que la nova connexió de la B-40 i l'A-2 posarà el seu municipi en un centre de mobilitat del país

El projecte de connexió de l'A-2 amb la B-40 als termes d'Esparreguera i Abrera suposarà en primer lloc un reforç de la seguretat i l'alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas (PSC), ha assegurat que la vila es troba en aquests moments en “una situació estratègica per al desenvolupament de la mobilitat entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Catalunya interior”. El Consell de Ministres del Govern espanyol ha autoritzat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a licitar, per 32,2 milions d'euros, les obres per millorar la connexió entre les autovies A-2 i B-40 al pas pels municipis d’Esparreguera i Abrera. El global de l’actuació s’executarà des de l’enllaç 580 d’Esparreguera Centre fins prop del km 585 de la A-2. Els treballs permetran condicionar i millorar la capacitat de l’enllaç d’Abrera i del tronc de la A-2 al seu pas per Esparreguera per a respondre a l’important augment del trànsit registrat en aquest enllaç després de la posada en servei del tram de la B-40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls, que connecta Terrassa amb l’autovia A-2.

El passat 16 de febrer va entrar en funcionament el tram de la B-40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls, que uneix les comarques del Baix Llobregat i el Vallès Occidental i facilita la connexió d’Esparreguera amb els municipis vallesans. En relació a l’anunci de la licitació de les obres de connexió entre la B-40 i l’A-2, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha apuntat que “són unes obres que el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, quan va venir a fer la inauguració del túnel de la B-40, ja va dir que tindrien una execució imminent” i ha explicat que “aquests treballs no afectaran a l’altra obra de molta importància que tenim al municipi, que és la reforma de l’A2, però sí que arranjarà el nus que uneix la B-40 amb l’autovia i també amb la C-55”. Segons Rivas, “estem en una cruïlla molt important d’infraestructures a Catalunya, i Esparreguera tenim la sort d’estar en mig d’un corredor que encara ens farà cohesionar-nos més, perquè ens millora la connexió tant amb la capital com amb la Catalunya interior”.

Ampliació de carrils

Segons el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, entre les principals actuacions que es desenvoluparan en tot el projecte de reforma de l’A-2, destaquen la millora del trenat d'accés des de la B-40 a l'A-2, en sentit Lleida; l’ampliació a dos carrils des de l'A-2 (sentit Barcelona) a la B-40, en sentit Terrassa; el perllongament del carril d'accés des de l'A-2 i millora del ramal d'entrada de l'enllaç d'Esparreguera Sud; l’ampliació de capacitat de la calçada de l'A-2 sentit Lleida, entre els enllaços 581 Esparreguera Sud i 580 Esparreguera Centre; la millora dels carrils de canvi de velocitat a l'enllaç 580 Esparreguera Centre; la construcció de la passarel·la de vianants sobre l'A-2 al terme municipal d'Esparreguera; i la millora de la incorporació de la carretera C-55 a l'autovia A-2. Totes aquestes actuacions van encaminades a millorar les condicions de fluïdesa i de seguretat viària del trànsit a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en línia amb l'estratègia del Ministeri de fomentar un transport més sostenible. A més a més, s'ha realitzat un estudi hidràulic i s’han definit les actuacions necessàries per a la protecció de la infraestructura davant de possibles esdeveniments d'excessos fluvials.

L’alcalde Rivas ha assegurat a través dels mitjans de comunicació municipals que “conforme avancin aquestes obres, Esparreguera guanyarà oportunitats que, juntament amb el desenvolupament que estem fent del POUM, donaran un nou impuls al municipi i faran que seguim creixent, no només a nivell d’habitants, sinó especialment en qualitat de vida, perquè estarem millor connectats, i això ens ha de permetre aconseguir ser un pol d’atracció de promoció econòmica i indústria”. Rivas ha destacat que “podem viure un moment dolç si sabem aprofitar les oportunitats que se’ns generen, especialment des de l’àmbit supramunicipal i de les infraestructures”. “Anhelem aquesta inversió, esperem que s’executi aviat i esperem que vingui també aviat la reforma de l’A2, necessària perquè és un punt negre de circulació, però també per guanyar cohesió territorial, mobilitat i competitivitat”, ha destacat.