El martorellenc Eduard Pujol proposat com a senador per representar la Generalitat

El polític de Martorell Eduard Pujol és un dels proposats per representar la Generalitat al Senat. Al martorellenc se li sumen dos companys més de Junts: Teresa Pallarès i Francesc Ten. Antoni Poveda, Núria Marín i Alfons García són els escollits pel PSC-Units, Laura Castel, per ERC, i Lorena Roldán, pel PPC. Aquests són els vuit candidats seleccionats pels grups parlamentaris perquè el Ple del Parlament els designi dijous senadors en representació de la Generalitat.

Abans de la designació per part del Ple, la Comissió de l'Estatut dels Diputats haurà de dictaminar sobre l'elegibilitat per al càrrec de tots vuit candidats en una sessió convocada per a demà, dimarts, a les 13:00 hores.

La Mesa i la Junta de Portaveus van establir el nombre de senadors que pertoca aquesta legislatura a cada grup tenint en compte la seva representació a la cambra, de manera que, en aplicació de la fórmula D'Hondt, al PSC-Units i a Junts els en corresponen tres a cadascun, i a ERC i al PPC, un a cadascun.

Dels vuit candidats, cinc, Poveda, Marín, García (PSC-Units), Pallarès (Junts) i Castel (ERC) ja són actualment senadors i senadores per designació del Parlament. Els altres tres senadors elegits per la cambra durant la legislatura anterior, i que ho seran fins que els nous no prenguin possessió del càrrec, són Josep Lluís Cleries (Junts), Josep Maria Reniu i Héctor Sánchez (ERC).