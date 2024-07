Martorell incorporarà quatre agents a la Policia Local i instal·larà més càmeres de seguretat

L'Ajuntament de Martorell incorporarà quatre nous agents a la Policia Local. La mesura també inclou un increment de la vigilància en punts que puguin ser problemàtics, la instal·lació de més càmeres de seguretat i la posada en marxa d'una nova aplicació per mòbils i tauletes per agilitzar el contacte entre agents i comerciants locals.

A l'últim Ple Municipal, del 15 de juliol, el 'Govern' local i l'oposició van aprovar aquest punt per unanimitat, que implica la creació d'una nova unitat d'intervenció urgent i ràpida. El regidor d'Hisenda i Règim Interior, Lluís Amat, anunciava que l'increment de recursos a la Policia Local comportarà "una nova estructura, amb què la Policia Local disposarà de 43 agents, nou caporals, dos sergents i un subinspector".

Paral·lelament a l'increment de places, el regidor anunciava que també s'aposta per reforçar la vigilància "en alguns punts de Martorell que puguin ser més susceptibles de conflictivitat, que afortunadament són pocs". Per fer-ho possible, el regidor apuntava que s'instal·laran més càmeres de les que s'encarreguen de fer el control del trànsit als quatre punts d'accés a la població i també als accessos de les estacions. La finalitat rau a "mitigar la inseguretat i protegir al màxim els més necessitats: la gent gran i la gent jove".

Perquè el nou full de ruta en matèria de seguretat sigui una realitat, el consistori anuncia la pròxima posada en marxa d'una aplicació mòbil a través de la qual els establiments que pateixin algun conflicte o agressió es podran comunicar ràpidament amb la policia.

El reforç del servei respon, assegura l'Ajuntament, a l'increment poblacional de Martorell (al nou barri de La Sínia viuran entre 3.000 i 3.500 persones), l'activació del Polígon Industrial Xàmenes i la voluntat d'especialitzar cada cop més els serveis que presta cos de la Policia Local. Així, les actuacions de la Policia Local han passat de les 8.065 de l'any 2021 a les 13.799 del 2023. Del total d'intervencions de l'any passat, 4.785 van ser a l'àmbit de la Policia de Trànsit; 2.544 a la de la Policia Administrativa; 3.698 de la Seguretat Ciutadana; 1.637 de la Policia Assistencial i 1.135 de la Policia de Proximitat.