Castellví de Rosanes supera per primera vegada els 2.100 habitants

La població de Castellví de Rosanes creix. La tendència dels darrers anys és aquesta. El 2024 ha superat oficialment, per primer cop, els 2.100 habitants. Segons les dades aprovades pel ple municipal, sol·licitades cada any per l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i corresponents a la xifra a 1 de gener d’enguany, la població local a l’arrencada del 2024 era de 2.106 persones.

L’augment de la població local és una constant dels darrers anys. L’any 2015, el municipi va sobrepassar per primera vegada les 1.800 persones. Quatre anys més tard, les 1.900, i un altre cop quatre anys després, el 2022, les 2.000 persones empadronades. El pas de les 2.000 a les 2.100 ha trigat només dos anys a esdevenir-se.

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IdesCat), la població de Castellví de Rosanes ha seguit una línia ascendent des de finals dels anys 90 del segle passat fins el 2011. Després d’una lleugera frenada, el creixement va tornar a arrencar amb força fins a superar, aquest 2024, els 2.100 habitants.