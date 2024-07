La Generalitat licitarà la construcció de l'edifici judicial de Martorell en els propers dies

El Departament de Justícia, Drets i Memòria ha anunciat aquest dijous que la licitació per adjudicar la construcció del nou edifici judicial de Martorell és imminent. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ho ha explicat en la presentació de la planificació d’inversió en la millora d’equipaments judicials per als cinc anys vinents. La inversió compromesa al Programa d’encàrrec d’actuacions (PEA) té previstes inversions per valor de 255,2 milions d’euros per al període 2025-2029 i permetrà millorar i construir la infraestructura d’una vintena de partits judicials.

Entre les inversions destacades hi ha previstes quatre noves construccions i cinc ampliacions. Pel que fa a als nous edificis judicials, destaquen els 102 milions d’euros per a la nova Audiència Provincial de Barcelona, que inclouen també la segona fase de l’excavació arqueològica, imprescindible per excavar el soterrani del futur edifici judicial, que està previst que acabi el quart trimestre de 2026, perquè les obres de construcció de la nova Audiència Provincial de Barcelona puguin acabar el quart trimestre de 2029.

Les noves construccions programades pel Departament són el nou edifici judicial de Martorell (21 milions d'euros), planificat per al tercer trimestre de 2027, i el de Santa Coloma de Farners (10,2 milions d'euros), previst per al tercer trimestre de 2028. A més, el primer trimestre de 2025 es licitarà l’obra del Fòrum de la Justícia de Tarragona (70 milions 'euros), que haurà d’estar enllestida el 2027, perquè l’equipament entri en funcionament a principis de 2028. Atesa l’envergadura de la infraestructura i l’impacte en el territori, una comissió integrada per múltiples actors implicats ha treballat per recollir, actualitzar i incorporar les necessitats dels operadors al projecte. Actualment, s’està realitzant l’estudi de fluxos de mobilitat, amb l’objectiu d’iniciar les obres el 2025.Pel que fa a Martorell, la licitació de l’obra es publicitarà, abans d'acabar el mes de juliol.

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, ha remarcat “la feina ingent” que s’ha fet visitant tots els partits judicials per poder copsar de primera mà les necessitats de cada jutjat. D’aquesta tasca diagnòstica en surt un “pla d’equipaments judicials ambiciós, però alhora possible”, que “compta amb la veu del territori, dels operadors jurídics i de la ciutadania en general”, per deixar “encarrilada una inversió de 255 milions d’euros en equipaments de l’Administració de justícia” i que desencalla “projectes importants per al territori i demandes històriques”.

Per la seva banda, la secretària per l’Administració de Justícia, Iolanda Aguilar, ha destacat que és determinant haver aconseguit “planificar i consignar recursos per posar en marxa o accelerar projectes que són molt necessaris per al territori” i ha remarcat que alguns dels projectes desencallats “són demandes històriques”. Finalment, Aguilar també ha recordat que aquesta definició i treball s’ha fet “en diàleg constant amb els operadors jurídics” i “amb voluntat d’escolta i entesa”.

En el capítol de reformes, destaca l’ampliació de l’edifici judicial de Mataró (9,5 milions) i la reforma de les instal·lacions de climatització i ventilació de l’equipament judicial de la capital del Maresme (3,9 milions), i les dues fases de reforma a Sabadell (un total d’11 milions): la primera fase preveu l’adequació del jutjat de guàrdia, sales de vistes, advocats, procuradors i les plantes desena i onzena de l’equipament, i la fase 2 implantarà l’Oficina de Justícia.