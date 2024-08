L'Ajuntament d'Olesa inicia un pla de millora de la via pública

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha posat en marxa un pla de millora de la via pública que aquests mesos d’estiu es concreta sobretot en els treballs d’asfaltatge de diferents vials, però que tindrà continuïtat més enllà (cap a final d’any) amb un projecte enfocat més cap a la seguretat en la mobilitat.

D’entrada, des del passat mes de juliol i durant aquest agost es fan diferents treballs d'asfaltatge i pintura viària a diversos barris del municipi aprofitant el període de vacances, que baixa l'activitat, i que això suposa menys afectacions a la ciutadania.

En concret, durant aquest període es treballa en la remodelació de l’asfaltatge del carrer de Colom entre Mallorca i Passeig del Progrés; del carrer del Metge Carrera entre el dels Arbres i passeig del Progrés; del carrer de Lluís Puigjaner entre la línia de Ferrocarrils i Pau Casals; i del carrer de Jacint Verdaguer entre Metge Carrera i Colom.

En paral·lel, però, durant aquest mes d’agost es preveu enllestir la redacció de la memòria tècnica i tot seguit licitar l’adjudicació de l’obra de millora de voreres i adaptació de passos de vianants. Aquests treballs s’executaran una vegada adjudicat el contracte, previsiblement durant l’últim trimestre de l’any i principi del 2025.

A banda de les actuacions prioritàries, al llarg de l’any l’Ajuntament va executant diferents tasques d’arranjament de parcs i jardins i resolent incidències que sorgeixen a l’espai públic com reposició i manteniment de mobiliari urbà, de la xarxa de clavegueram, esvorancs en el paviment, etc.

Fonts municipals han destacat que aquest any es podrà fer un manteniment més intensiu de la zona verda urbana, ja que l’actual estat d’alerta per sequera permet regar amb l’aigua mínima indispensable (450m³/hectàrea/mes) zones enjardinades com les rotondes de la carretera Martorell o la de Francesc Macià, o zones del Parc Municipal, entre d’altres.

Segons han concretat les mateixes fonts, per aquest 2024 el pressupost destinat a asfaltatge de carrers és de 75.000 euros, 50.000 per a adaptació de voreres, 50.000 més per a reposició de parcs i jardins, i 90.000 més per a maquinària, instal·lacions i utillatge.

El departament de neteja d’equipaments, però també es fa el de clavegueram, poda, alarmes, climatització d’edificis municipals i reparació de vehicles (turismes i vehicles industrials), entre d’altres. Són contractes que s’adjudiquen i des del departament es fa el seguiment perquè s’executin correctament” ha apuntat Asensio.

El regidor d’Espai Públic i Equipaments, Raül Asensio, destaca que també s’encarreguen de la gestió de l’aplicació per notificar incidències a la via pública, Línia Verda. Les principals fan referència a enllumenat, neteja viària, voreres i calçades, i parcs i jardins. Amb aquest servei, la ciutadania té un canal directe per comunicar qualsevol incidència a la via pública i fer consultes mediambientals. «És una eina molt útil que cada cop utilitza més la ciutadania. Totes les incidències s’han de resoldre i és el departament tècnic qui estableix les urgències», ha remarcat el regidor de Via Pública i Equipaments.

Cap a finals d’any o principis del vinent l’Ajuntament preveu recuperar les reunions periòdiques amb associacions de veïns per recollir les seves propostes i suggeriments de millora a equipaments i via pública.