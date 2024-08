L'eurovisiva Nebulossa, cap de cartell de la Festa Major de Martorell

La Festa Major de Martorell tindrà, com a plat estrella, l'actuació de Nebulossa, el duet que va representar Espanya en el darrer festival d'Eurovisió. Els autors de Zorra faran al Baix Llobregat Nord el quart concert a Catalunya de l'estiu. L'artista emergent Julieta també actuarà a la Festa Major, que té una trentena d'esdeveniments comprimits entre el dimecres 14 i el divendres 16 d’agost.

La festa arrencarà dimecres amb la plantada del Seguici Festiu i la posterior cercavila fins a la plaça de la Vila, on es farà el Pregó de Festa Major. A continuació, balls del Seguici i la represa de la cercavila, fins a la plaça de l'Església, on es farà una sessió de cinema a la fresca i, simultàniament, serà el punt d'inici del Cercanit. El concert i ball de Gala es faran a la Pista Jardí d'El Progrés, mentre que The Chanclettes Discomòbil tancaran la nit a la plaça de l'Església.

Dijous arrencarà amb una visita teatralitzada a l'Enrajolada-Casa Museu Santacana, que explicaran la història a través dels personatges que han format part de la seva història. Hi haurà sessions a les onze, dotze i una. Al migdia, Missa solemne a l'Església de Santa Maria i, posteriorment, el concert vermut Toni Carlo canta a Serrat. De forma simultània, els gegants clouran la seva participació amb una rua, Hora de Plegar!, on alguns veïns ofereixen un tast a la colla. A la tarda serà el torn de la Holi Party a la plaça de les Cultures i, un cop acabada, hi haurà la Gelatada popular i la Ballada de Sardanes. A la nit, moment pel Correfoc i per Monoloadicctes: Estoy rara, al Jardí d'El Progrés. Al carrer de Josep Vilar, Demarco Flamenco engegarà motors abans del concert de Nebulossa, i tancarà la nit el martorellenc DJ Quim Martínez.

Finalment, divendres al matí hi torna a haver visites teatralitzades, en aquest cas, al Museu Municipal Vicenç Ros. A les dotze hi haurà la Festa de l'Escuma, a la plaça de l'Església. A la tarda, torn del Parc d'Aigua, on hi haurà un inflable que serà una cursa d'obstacles. Al vespre es farà el concert de Sardines en Llauna i, posteriorment, un espectacle de circ de la Cia. Vaques, Ye orbayu. A la nit, tancaran la Festa Major, al carrer Josep Vilar, les actuacions de Julieta i del Va Parir Tour de Flaixbac.

Un pregoner molt arrelat

El pregó de la Festa Major 2024 el pronunciarà una persona molt coneguda a Martorell per la seva extensa vinculació amb entitats locals, el teatre i l’art i les manualitats. Francesc ‘Siscu’ Querol, nascut l'11 d’abril de 1944 al barceloní barri d’Horta, però que als pocs dies ja vivia al capdamunt de l’estació de la Renfe de Can Carreres. Un barri martorellenc que va ser el de la seva infància i joventut, perquè el van escolaritzar al Correa i va voltar amb la colla per l’Ateneu. A l’Ateneu va entrar a formar-ne part quan s’hi va reprendre l’activitat després de la postguerra. En concret, al seu grup de teatre, una faceta artística que l’ha apassionat fins a dia d’avui i que, en els darrers anys, l’ha portat també a El Progrés.

Un aspecte molt important del teatre és l’escenografia, i de la preparació dels decorats se n’ha encarregat abastament en Siscu Querol. Ho ha fet tant en grups teatrals com també en altres entitats en les que ha col·laborat.

Les vistoses creacions en forma de murals que ha fet Querol han tingut continuïtat, per exemple, al Patronat de la Cavalcada de Reis. I el seu activisme associatiu també queda palès en la quinzena d’anys en que va ser a la Penya Barcelonista de Martorell, tot organitzant sopars, excursions i altres actes festius. Querol ha compaginat l’associacionisme, el teatre i les manualitats amb la seva professió de dissenyador industrial de tel·lers i màquines tèxtils de tintura, que l’ha portat a treballar a Ca l’Oliveres, a Mas Ill i a MCH.