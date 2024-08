L’Ajuntament d’Olesa edita un mapa amb recursos educatius per a famílies i professionals

El Departament d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Olesa ha elaborat un mapa de recursos educatius del municipi per orientar la població sobre la disponibilitat d'equipaments, serveis o activitats que s'ofereixen. Aquesta eina s'ha fet en el marc de la Xarxa Socioeducativa d’Infància i Adolescència- Pla Educatiu d’Entorn.

La proposta posa en valor l’educació més enllà de l’escola i té la voluntat de crear un nexe entre l’educació dins i fora de l’horari lectiu, establint xarxes i connexions entre les entitats, serveis i institucions, per tal de donar a conèixer les activitats que es despleguen per tot el municipi. En aquest sentit, la tècnica del Servei d’Orientació de l’Àmbit Comunitari (SOAC), Ainoa Cruz, ha explicat que "aquest catàleg aplega els equipaments, serveis i entitats socioeducatives que ofereixen activitats i recursos adreçats als infants, joves, famílies i professionals de l’àmbit educatiu, des de la visió comunitària i l’acompanyament en l’orientació”. La idea de la xarxa és oferir un ampli ventall de serveis i activitats educatives més enllà de l’escola que posi èmfasi en una educació integral i una equitat educativa, tant dins com fora de l’aula. La ciutadania pot accedir al mapa i a totes les activitats que s’ofereixen a través de l’enllaç que es pot trobar al web municipal.

Per facilitar la cerca, aquesta eina també té habilitada una secció específica al Geoportal d'Olesa. Segons Eva Roselló, tècnica del Servei d’Informació Geogràfica, “és una eina digital que vincula el document amb un mapa per fer més fàcil la cerca. A través del mapa es pot localitzar el servei, la ubicació, horaris, explicació dels recursos que ofereix, i dades de contacte”.

Es tracta d'una eina viva que es revisarà i anirà recollint totes les activitats que es vagin incorporant. “Un altre dels avantatges del programa és que permet filtrar per temàtica, es pot buscar els serveis més propers al lloc de residència”, segons que ha explicat Joan Soler, tècnic del Servei d’Informació Geogràfica.

El catàleg agrupa els recursos en diferents àmbits que van des de l'educació, fins a serveis educatius especialitzats, equipaments socioculturals municipals, orientació a joves i famílies, salut, benestar social, joventut, feminisme, igualtat i LGTBIQ+, migracions i antiracisme, serveis de reeducació i suport acadèmic, idiomes, formació artística, equipaments i associacions socioesportives, entitats culturals, de lleure i de natura, i entitats socials.