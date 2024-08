Esparreguera sancionarà a partir de l'octubre els vehicles no autoritzats que circulin per l'illa de vianants

L'Ajuntament d'Esparreguera ha fixat per al proper 1 d'octubre la data límit a partir de la qual es començaran a sancionar els vehicles que circulin per l'illa de vianants de la població sense tenir-ne l'autorització pertinent. De moment, el sistema de vigilància i seguiment del trànsit autoritzat a l’illa de vianants estarà en mode de proves i, a partir d’aleshores, començaran a aplicar-se sancions per als vehicles no autoritzats que hi accedeixin. Sense autorització només s’hi podrà accedir, per càrrega i descàrrega de mercaderies, de dilluns a divendres d'1/4 de 10 del matí a 1/4 d'1 del migdia i de les 3 a les 5 de la tarda, i els dissabtes de les 9 a les 11 del matí.

L'Ajuntament ja va obrir el juliol passat el termini per sol·licitar els permisos per poder accedir i circular dins l'illa de vianants amb vehicle, i que pot demanar tota la ciutadania amb residència, comerços o plaça d’aparcament dins el perímetre de l’illa de vianants. Les peticions es poden fer de manera presencial, a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, i també de manera telemàtica, a través de la seu electrònica. Més concretament, i segons la modificació de l'ordenança de mobilitat aprovada recentment, tenen dret a aconseguir l’autorització permanent per circular per l'illa de vianants els veïns i veïnes residents que estiguin empadronats en l’àmbit declarat com a illa de vianants; els titulars d’establiments i activitats situats a l’illa de vianants; les persones usuàries d’estacionaments, tant en títol de propietat com de lloguer; familiars o cuidadors principals d’una persona amb dependència o mobilitat reduïda o amb diversitats funcionals físiques o intel·lectuals empadronada en l’àmbit declarat com a illa de vianants; i els vehicles de serveis funeraris.

L’illa de vianants queda delimitada pel carrer dels Cavallers entre el carrer de Guardiola i la Plaça de l’Ajuntament; el carrer de les Hortes des del carrer de Sant Jaume fins la plaça de l’Ajuntament; el carrer Gran, inclosa la plaça de l’Ajuntament i la plaça de Santa Eulàlia; el carrer de Baix, la plaça de la Constitució, el carrer dels Arbres, el passatge de les Eixides, el carrer de Balmes entre Arbres i la plaça de Santa Eulàlia; el carrer de l’Hospital des del carrer de Sant Miquel fins a la plaça de l’Ajuntament; el carrer de Sant Antoni des de la plaça de Santa Anna i el carrer del Taquígraf Garriga des del passatge de l’Ateneu. L’accés motoritzat a l’illa de vianants, que es pot fer des dels carrers de Sant Antoni, Taquígraf Garriga i de les Hortes, quedarà restringit a vehicles amb autorització i als que realitzin maniobres de càrrega i descàrrega dins l’horari permès.

El desplegament de la nova regulació de la mobilitat a l’illa de vianants es fa "de manera gradual atenent primer les sol·licituds per accedir-hi i aplicant un criteri flexible fins a l’aplicació en ferm de l’ordenança, que implicarà sancions per als incompliments a partir de l’1 d’octubre”. Fins aleshores es farà el rodatge del sistema d’enregistrament dels accessos i seguiment dels vehicles no autoritzats, segons ha explicat el regidor de Mobilitat, Alfons Puche. En aquest sentit, els vehicles autoritzats “seran introduïts a una base de dades de la policia local i no seran sancionats un cop comenci a aplicar-se la nova regulació, la propera tardor”. Els vehicles no autoritzats, és a dir, els que no figurin a la base de dades de la policia local, seran sancionats excepte si realitzen activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies dins els horaris marcats.

A banda de les autoritzacions permanents, es podran sol·licitar autoritzacions temporals, prèvia autorització per part del servei de la Policia Local una vegada justificada la necessitat, els titulars de llicències d’obres, o els que constin en comunicació d’obres, quan l’objecte de l’actuació estigui dins de l’àmbit declarat com a illa de vianants; per a la descàrrega de mercaderies, fora de l’horari d’accés obert a l’illa de vianants, quan el volum d’aquestes impossibiliti el desplaçament amb carretó manual; per motiu d’actes litúrgics i en situacions de dependència temporal degudament justificades. També es permetrà, amb caràcter excepcional, l’accés a l’àmbit de l'illa de vianants als vehicles per a trasllat, per motiu d’urgència, de persones malaltes, persones amb diversitats funcionals, persones grans o persones amb mobilitat reduïda i a aquelles persones que hagin d’accedir a la farmàcia de guàrdia.

En els casos d’urgències i situacions sobrevingudes, l’autorització es podrà sol·licitar fins a 72 hores després del moment de la incidència. Les limitacions de circulació i estacionament que s'estableixin no afectaran als vehicles vinculats a la prestació de serveis públics.