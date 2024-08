L’alcalde d’Esparreguera deixa el càrrec per incorporar-se al Govern d’Illa

Eduard Rivas deixa el càrrec d’alcalde d’Esparreguera després de 9 anys per assumir el de cap del Gabinet de Presidència de Salvador Illa, un cop s’ha fet efectiu el seu nomenament. El batlle renunciarà oficialment al seu càrrec en un ple extraordinari que es convocarà en les pròximes setmanes per tal d’escollir una nova persona que encapçali l’alcaldia d’Esparreguera. Mentrestant, el primer tinent d’Alcaldia, Juan Jurado, assumeix les funcions i responsabilitats com a alcalde accidental. A principis de la setmana vinent es produirà una reunió de l'Agrupació socialista d'Esparreguera per confirmar la proposta de Juan Jurado com a possible relleu a l'alcaldia. Eduard Rivas ha emès avui una carta de comiat on ha fet balanç de la seva trajectòria al capdavant del govern municipal i ha agraït la confiança que la ciutadania ha dipositat en ell durant els seus mandats. Rivas ha estat elegit alcalde d'Esparreguera en els últims tres mandats i des de l'any 2023 presidia la Federació de Municipis de Catalunya.

Arran del canvi govern de la Generalitat de Catalunya, Eduard Rivas ha estat nomenat el cap del Gabinet del nou executiu presidit per Salvador Illa. Rivas ha renunciat a les seves retribucions com a alcalde i ha delegat les responsabilitats a l'actual primer tinent d'Alcaldia. Juan Jurado podria ser el nou alcaldable a l'espera de la seva validació a la reunió de l'Agrupació socialista d'Esparreguera a principis de la setmana vinent.

L’alcalde sortint d'Esparreguera, Eduard Rivas, ha fet pública una carta de comiat dirigida a tota la ciutadania d'Esparreguera on ha valorat els seus anys de dedicació i ha destacat que «s'han aconseguit importants fites com garantir un diàleg polític positiu i constructiu, esdevenir referents en polítiques socials i inversions a les persones, donar veu a la ciutadania en la presa de decisions, transformar i modernitzar l'administració, i reivindicar la identitat del municipi i el seu sentiment de pertinença a través de la cultura i les arts». Rivas ha finalitzat la carta amb un emotiu agraïment cap a la ciutadania per la confiança dipositada en els darrers mandats.

Per la seva banda, l’alcalde accidental, Juan Jurado, ha expressat el seu agraïment cap a Eduard Rivas per la seva tasca al capdavant de l’alcaldia durant aquests nou anys. Jurado també ha declarat que «els grans reptes del mandat estan en marxa i treballarem, primer des de l’alcaldia accidental, i després, si l’Agrupació socialista municipal m’escull finalment com a alcalde, per a dur-los a terme i treballar pel bé d’Esparreguera».

Eduard Rivas es va llicenciar en Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra. Des del 2003 és militant del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i ha estat primer secretari de l'Agrupació socialista d'Esparreguera dels del 2012 al 2015. L'any 2007 va treballar com a tècnic a la Secretaria de Política Europea i Internacional del PSC i entre 2008 i 2015 va treballar com a assessor parlamentari de Raimon Obiols i Javi López al Parlament Europeu en els àmbits d'afers exteriors i drets humans.

En l'àmbit municipal, Eduard Rivas va ser elegit regidor a l'Ajuntament d'Esparreguera a les eleccions municipals de 2007 en la llista del PSC-Esparreguera. Durant el mandat 2007-2011, va formar part del govern municipal encapçalat per Francesca Fosalba com a regidor delegat d'Educació, Joventut i Societat de la Informació.

A les eleccions de 2011, Eduard Rivas va tornar a ser elegit com a regidor i va esdevenir portaveu del grup municipal. Eduard Rivas es convertí en alcalde d'Esparreguera el juny de 2015 després que a les eleccions del 24 de maig la seva candidatura fos la més votada.

La llista de PSC-Esparreguera, amb Rivas al capdavant, va tornar a ser guanyadora en els comicis municipals de 2019 i de 2023, fent-lo alcalde per tercer cop consecutiu. Com a alcalde d'Esparreguera ha participat en òrgans supramunicipals com el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consell de Governs Locals. El 18 d'octubre de 2023 va ser elegit president de la Federació de Municipis de Catalunya en el marc de la 34a Assemblea General. En el 15è Congrés del PSC de març de 2024 va ser escollit secretari de Coordinació Municipal de la Comissió Executiva de la formació.

