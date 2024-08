L’hospital Sagrat Cor de Martorell reforça la digitalització de dades

L’Hospital Sagrat Cor de Martorell ha impulsat un procés de digitalització de documents clínics per millorar la gestió de pacients i l’eficiència administrativa. A més, ha implantat un sistema innovador de signatures digitals a tota l’àrea d’hospitalització, que permet a diversos professionals signar informes de manera optimitzada. Fonts del centre destaquen que amb aquest nou sistema s’ha aconseguit «un accés més ràpid i eficient a informació clínica de l’usuari per part del personal assistencial, reduir el temps de resposta a les peticions d’informes i millorar la petjada ecològica».

La digitalització dels documents clínics té com a objectiu principal eliminar el flux intern d’informes en paper, optimitzant i eliminant les tradicionals safates físiques utilitzades per a la gestió documental. Aquest esforç ha inclòs la digitalització completa dels circuits interns de moviment de documentació clínica dels pacients. Gràcies a aquest nou procediment, tots els informes clínics, socials i judicials es gestionen totalment de manera digital.

Les mateixes fonts subratllen que amb aquesta transformació digital s’ha aconseguit «reforçar la seguretat i protecció de les dades dels pacients, garantint al màxim la confidencialitat i integritat de la informació».

D’altra banda, asseguren que l’agilització del procés de signatura de documents ha permès una «reducció considerable en el temps de resposta» a sol·licituds d’informes judicials, per exemple, «passant d’un rang de 10 a 15 dies a menys de 48 hores». I n’assenyalen que aquesta millora substancial no només incrementa l’eficiència operativa de l’hospital, «sinó que també facilita un accés més immediat i eficient per part del personal sanitari, millorant la coordinació dels equips i optimitzant la gestió de pacients».

Isabel Rivera, coordinadora de l’Àrea de Gestió de Pacients i la Unitat d’Atenció a l’Usuari, explica que «la implantació d’aquest nou sistema en la gestió d’informes ha suposat un canvi radical en la nostra manera de treballar. Després d’analitzar els diferents circuits interns i externs i d’anar assolint els objectius planificats, hem eliminat tasques de poc valor afegit i s’ha optimitzat el temps, invertint-lo en tasques més qualitatives que repercuteixen tant en l’atenció a l’usuari com en la gestió administrativa pròpiament».

També subratlla que amb aquestes iniciatives, l’Hospital Sagrat Cor «reafirma el seu compromís amb la innovació tecnològica i la millora contínua de l’atenció sanitària, posant-se a l’avantguarda de les pràctiques hospitalàries més innovadores per proporcionar una atenció més efectiva, segura i centrada en el pacient».