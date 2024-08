El PSC ratifica Juan Jurado com a relleu de Rivas a l’alcaldia d’Esparreguera

El PSC d’Esparreguera ha ratificat per unanimitat, en una reunió telemàtica i presencial de l’executiva oberta a la militància, que Juan Jurado sigui el candidat a l’alcaldia del municipi en substitució d’Eduard Rivas. En la reunió hi van participar pràcticament una cinquantena de militants.

El procés d’elecció de candidat es produeix després que el fins ara alcalde, Eduard Rivas, hagi estat nomenat cap de gabinet del president de la Generalitat, Salvador Illa. Actualment, Juan Jurado és el primer tinent d’alcalde i el coordinador de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania a l’Ajuntament d’Esparreguera, i des que es va formalitzar la renúncia de Rivas ja va ser nomenat batlle accidental. En els pròxims dies s’ha de convocar el ple municipal per materialitzar el relleu al capdavant del consistori.

En el decurs de l’assemblea, Juan Jurado va expressar que, si obtenia la confiança d’aquesta agrupació per esdevenir candidat a alcalde d’Esparreguera, «treballaré de valent per culminar els grans projectes i serveis que hem impulsat durant els darrers dos mandats, i per seguir amb aquest projecte de vila que és col·lectiu i que ens ha fet referents en inversió social». I hi va afegir que el seu predecessor «ha deixat el llistó molt alt, però estic convençut que els i les socialistes d’Esparreguera tenim l’equip, l’experiència i el bagatge per seguir impulsant les transformacions que necessita la nostra localitat».

Juan Jurado (Esparreguera, 1991) és regidor a l’Ajuntament d’Esparreguera des de l’any 2019. Fora de l’àmbit polític, té un grau superior en Música (especialitat en Composició) pel Conservatori Superior del Liceu (Barcelona), a més d’estudis superiors de composició per l’Acadèmia Sibelius de Hèlsinki (Finlàndia).

Com a compositor, està especialitzat en música coral i vocal, i en músiques per a l’escena. Ha treballat per encàrrecs a Espanya, França, Finlàndia i Alemanya, entre d’altres. Es dedica també a la docència, durant els darrers anys com a professor del grau superior del Taller de Músics.

També destaca la seva vinculació al món cultural i associatiu d'Esparreguera i les seves entitats: és col·laborador de La Passió, ha sigut becari i col·laborador habitual de l'Associació Beques Lola Lizaran, ha participat en produccions del Patronat Parroquial, de TramaTeatre, del Festival Lola, va ser membre fundador del grup vocal MusicVox i de l'orquestra JOCPE (més tard, l'Sparagaria Orquestra)

L’alcalde sortint, Eduard Rivas, tanca una trajectòria de 17 anys al consistori. Va ser elegit regidor a l'Ajuntament d'Esparreguera a les eleccions municipals de 2007, ja a la llista del PSC. Durant el mandat 2007-2011, va formar part del govern municipal encapçalat per Francesca Fosalba com a regidor delegat d'Educació, Joventut i Societat de la Informació.

A les eleccions de 2011, Eduard Rivas va tornar a ser elegit regidor i va esdevenir portaveu del grup municipal. Eduard Rivas es convertí en alcalde d'Esparreguera el juny de 2015 després que a les eleccions del 24 de maig la seva candidatura fos la més votada.

La llista del PSC d’Esparreguera, amb Rivas al capdavant, va tornar a ser guanyadora en els comicis municipals de 2019 i de 2023, fent-lo alcalde per tercer cop consecutiu.