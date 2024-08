Esparreguera tindrà nou alcalde el proper 4 de setembre

El ple de relleu a l'alcaldia d'Esparreguera ja té data: Serà el dimecres 4 de setembre, a 2/4 de 7 de la tarda. En la sessió, Juan Jurado, actual alcalde accidental prendrà el relleu d'Eduard Rivas, que ha deixat l'Ajuntament esparreguerí per ser el cap del gabinet del president de la Generalitat, Salvador Illa. En aquesta sessió extraordinària, Eduard Rivas renunciarà oficialment a l’alcaldia, després de 9 anys presidint el consistori, però no deixarà l’acta de regidor fins a la investidura del nou alcalde. El grup socialista, com a primera força a l’Ajuntament i amb major nombre de vots a les urnes en les passades municipals de 2023, presentarà com a candidat l’actual alcalde accidental, Juan Jurado. L'Ajuntament ha decidit habilitar la sala d’actes de Can Pasqual perquè la sala de plens té un aforament limitat. La sessió també es podrà seguir des de casa a través de Ràdio Esparreguera (89.4 FM) i de la plataforma de videoactes i el canal de YouTube de l'Ajuntament.

Eduard Rivas, qui ha estat els darrers 9 anys liderant el govern municipal, ja va renunciar a les retribucions i a les responsabilitats del càrrec quan va ser nomenat cap del gabinet Salvador Illa. En aquesta sessió extraordinària del pròxim dimecres 4 de setembre, Rivas renunciarà primer a l'alcaldia. Si tot segueix el guió previst, Jurado serà investit i tot seguit renunciarà, també, a l'acte de regidor.

En el Ple extraordinari, és previst que hi assisteixin com a convidats alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat, diputats i diputades al Parlament, exregidors i exregidores, i membres de diferents partits polítics.

El relleu a l'Alcaldia també comportarà canvis en l'organització del govern municipal, amb una reorganització del cartipàs municipal que es materialitzarà en les properes setmanes. Un dels canvis previstos és l'entrada com a nou regidor del grup municipal del PSC de Sergi Asensio, que ocuparà l'acta de regidor que quedarà vacant després de la marxa d'Eduard Rivas.