Sant Esteve Sesrovires preveu poder obrir la nova biblioteca el 2027

Sant Esteve Sesrovires té a punt el projecte per gaudir d'una nova biblioteca i d'un centre social i de cultura per a la població. És una de les grans obres a fer al municipi en els anys vinents. El projecte, que es va presentar al juliol, té un calendari d'execució que permetria tenir la part principal de l'edifici, el de la biblioteca, el 2027. És la primera fase del projecte conegut com a Edifici Fòrum. La Diputació de Barcelona està al costat de l’Ajuntament en tot el procés per a la posada en marxa de l’edifici. La licitació de les obres, amb un cost de 7 milions d'euros, es preveu fer l’any vinent.

Enric Carbonell considera que es tracta “d'un equipament que canviarà la vida de la gent, des de l’àmbit cultural, la convivència, a la manera de compartir l’espai públic. A Sant Esteve hi haurà un abans i un després d’aquest edifici que es convertirà en icona del municipi, en punt de trobada”.

L'execució de la primera fase de l’equipament suposarà la posada en marxa de la primera planta de l’edifici que acollirà l’ús principal de l’edifici, una gran biblioteca, que s’ha treballat conjuntament amb el servei de Biblioteques de la Diputació. Es projecta un espai càlid, amb elements de fusta, i l’aprofitament de la llum natural.

La gran estratègia del projecte és un pati interior, que aprofita la llum natural a través de tres grans lluernes i que vertebrarà els diferents espais de l’edifici. Els arquitectes l’han definit com “el cor del Fòrum”.

L’altre element destacat d’aquesta fase són el Verger, un espai polivalent exterior amb grades i escenari, rodejat d’un anell vegetal, així com la coberta. Aquesta acollirà una plaça pública amb mirador, espai de bar i una pèrgola fotovoltaica. També s’habilitarà una planta de l’aparcament soterrat, la façana i s’urbanitzaran els accessos i l'entorn.

L’edifici podria entrar en funcionament l’any 2027. L’Ajuntament preveu que les obres puguin iniciar-se a principis de 2026, amb una durada d’uns 18 mesos i un cost d’uns 7 milions d'euros. Per al seu finançament, l’Ajuntament compta també amb el suport de la Diputació i espera sumar-hi a la Generalitat.

Per a la segona fase, es projecta una segona planta de l’aparcament soterrat i l’execució dels usos de la planta baixa, com una gran sala polivalent i espais juvenils. El cost per aquesta darrera fase és de 2 milions d'euros.