Lectura
La Biblioteca Josep Roca i Bros d’Abrera posa la Bibliopiscina a l’abast de la piscina municipal
Redacció
Abrera
La Biblioteca Josep Roca i Bros d’Abrera va oferir un any més el servei de Bibliopiscina als usuaris de la Piscina Municipal d’estiu de la població. La iniciativa planteja la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per a adults dins el recinte de la piscina. A més, els usuaris també van comptar amb activitats, lectures i jocs per a tothom, a banda de presentacions de llibres a càrrec de tres autores locals. Enguany el servei va tenir una bona acollida, amb més de 1.100 usuaris i usuàries que en van fer ús.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià