Oci
El «Holi Festival» tenyirà de colors la plaça de les Cultures de Martorell durant la Festa Major
Redacció
Martorell
La plaça de les Cultures de Martorell s’omplirà d’alegria, música i color, el proper divendres 15 d’agost, amb la celebració del «Holi Colours Festival», una de les activitats que forma part de la programació de la Festa Major. El «Holi» té els seus orígens a l’Índia, el Nepal i altres comunitats del sud d’Àsia. Durant aquesta festa, és habitual llançar-se pòlvores de colors brillants i aigua acolorida per donar la benvinguda a la nova estació i deixar enrere l’hivern. La proposta musical inclourà èxits de tots els temps, amb una combinació de ritmes. Les bosses amb la pols de color es podran adquirir des d’una hora abans que comenci la festa.
