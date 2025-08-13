Trobada
Reunió del Grup Motor dels Pressupostos Participatius d’Abrera
Redacció
Abrera
La Sala de Juntes de l’Ajuntament d’Abrera va acollir fa uns dies la quarta reunió del Grup Motor dels Pressupostos Participatius 2022-2024. Es va renovar la composició dels membres i es va exposar l’estat de les obres resultants dels projectes guanyadors del procés 2022-24.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià