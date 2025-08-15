Olesa posa en marxa l’allotjament d’emergència a l’antic convent de les Paüles
L’Ajuntament ha activat el nou equipament d’estada temporal per a persones en situació de vulnerabilitat amb un espai per a vint-i-cinc persones
Redacció
L'equipament d’habitatge d’emergència social temporal ubicat a l’antic convent de les Germanes Paüles (al carrer de Santa Oliva, 34), tindrà un ús de primer acolliment per a aquelles persones que, per diferents circumstàncies, hagin de deixar la seva residència habitual, com pot ser a causa d'un incendi, per un desnonament o per altres raons d’emergència social. L'espai no tindrà un ús com a habitatge definitiu per a les persones afectades, sinó d'espai d'allotjament puntual d'emergència mentre la família pot tornar a casa seva o troba un allotjament definitiu. D’aquesta manera l'Ajuntament compleix amb la voluntat de la congregació, mantenint l'objectiu de continuar amb la tasca de donar suport a col·lectius vulnerables.
L’alcalde d’Olesa de Montserrat, Marc Serradó, ha explicat que l’equipament el gestiona el departament de Benestar Social i s’ocuparà tenint en compte una normativa i en funció de l’emergència i la vulnerabilitat social del moment. Serradó ha apuntat que «abans de posar-lo en marxa calia contractar personal especialitzat que assumissin les tasques de referents socials de l’equipament». Per aquest motiu, s’ha hagut de licitar un concurs públic per a la contractació d’una empresa per cobrir diferents perfils professionals.
L’alcalde ha destacat que la idea és que al setembre l’equipament estigui en ple funcionament, i que «és una aposta única en un municipi com Olesa de Montserrat». En aquest sentit, deia que «és la primera vegada que l’Ajuntament gestiona un equipament d’aquest tipus i tampoc hi ha moltes referències al territori, per tant, caldrà analitzar com és la posada en marxa els primers mesos».
El convent de les germanes Paüles és una propietat molt gran, i aquest equipament ocupa quatre casals de la part que dona al carrer de Santa Oliva. L’equipament d’habitatge social temporal ha aprofitat l’estructura que tenia l’antic convent, amb zones comunes com menjador, cuina i rebost, situats a la planta baixa; i zones amb privacitat com les habitacions per a dos, tres, quatre i cinc persones, a les plantes primera i segona. En total té capacitat per acollir 10 unitats familiars (un màxim de 25 persones).
Al marge de l’equipament queda el pati i la capella, que tenen accessos separats, catalogada amb valor patrimonial, i que més endavant, l’Ajuntament té la intenció de restaurar.
Una congregació molt vinculada a Olesa
Les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül es van establir a Olesa l'any 1929, en una casa que els va donar la família Puigjaner i que estava destinada a una de les seves filles, Empar, monja d'aquesta ordre. Al llarg dels noranta anys que les germanes van estar al municipi, van dedicar el seu treball a tasques socials com atenció domiciliària a malalts; cura de nens i nenes a la llar d'infants; ajuda amb menjar, roba i material als més necessitats, i atenció a la gent gran. Quan va marxar, van cedir la propietat a l’Ajuntament amb la voluntat que l’edifici continués donant servei als veïns i veïnes del municipi.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir