L’Ajuntament d'Esparreguera adquireix els jardins de Cal Marimon
L'espai ha valgut prop de mig milió d'euros i es convertirà en un jardí públic municipal, accessible i amb equipaments, durant el 2026
Redacció
L'Ajuntament d'Esparreguera ha pres possessió dels jardins de Cal Marimon després de signar l'acta d'ocupació i pagament del bé expropiat amb un cost de 450.000 euros, que va ser prèviament aprovat en el Ple municipal de juny. Durant les pròximes setmanes s'iniciaran els primers treballs de neteja i desbrossament per part de la brigada municipal. En paral·lel, també s'està preparant el contracte basat per la redacció del projecte bàsic i d'execució de l'arranjament del jardí per destinar-lo a espai públic. Es preveu que la licitació i les obres s'executin durant l'any 2026 i compten amb un pressupost estimat inicial de 500.000 euros.
L'alcalde d'Esparreguera, Juan Jurado, valora molt positivament aquesta fita i destaca la transcendència de la compra «perquè és un espai que per la seva singularitat, dimensions i ubicació és estratègic per a Esparreguera». Jurado també explica que «fa dècades que l'Ajuntament intenta la seva transacció per a poder disposar dels jardins com un espai públic, però que per diversos motius vinculats al planejament urbanístic o al procés de negociació, entre d'altres, no ha estat possible fins ara». L'alcalde avança que «ja s'està treballant amb la formulació del projecte que establirà com serà l'interior i com es distribuirà l'espai d'aquest gran pulmó verd del centre d'Esparreguera» i que «la ciutadania també podrà participar del seu disseny» quan el projecte estigui en exposició pública.
Els jardins de Cal Marimon tenen una extensió de 1.696,28 m² i es convertiran en la primera gran zona verda al centre de la vila. El jardí conservarà les espècies d'arbre que mediambientalment són interessants i se'n plantaran de noves per a poder produir una bona ombra a l'estiu. L'espai verd també serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda i comptarà amb zones polivalents per a poder desenvolupar-hi activitats.
De fet, al setembre es preveu l'inici del contracte basat per a la redacció del projecte bàsic i d'execució de l'arranjament dels jardins de Cal Marimon per destinar-los a espai públic, amb un cost de 47.000 euros, i una durada estimada de 3 mesos. En aquest sentit, un dels plantejaments del projecte és mantenir les espècies que poden donar més qualitat ambiental i plantar-ne de noves per a poder tenir un jardí que ofereixi un bon confort tèrmic a l'estiu. També es vol incloure la implantació de paviments permeables que permetin drenar eficientment l'aigua de pluja, per a poder incrementar la sostenibilitat de l'espai. El projecte inclourà la rehabilitació del mur i la porta d'accés des del carrer de les Eixides, la qual donarà l'accés al jardí en horari controlat.
