Olesa presentarà el barri de Sant Bernat al Pla de Barris de la Generalitat
El consistori està preparant una proposta per optar al programa de millora l’espai públic, l’accessibilitat, la sostenibilitat i la cohesió social
Redacció
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat treballa en la preparació d’una candidatura per optar a les subvencions del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, impulsat per la Generalitat de Catalunya i amb una dotació de 800 milions d’euros en cinc anys. Aquest pla, que reprodueix el que va ser la Llei de Barris de 2004, té l’objectiu de promoure la regeneració urbana i social a través d’actuacions en l’àmbit de l’urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària.
L’alcalde i regidor de Planejament i Urbanisme, Marc Serradó, ha explicat que el consistori ja està treballant en la redacció d’un projecte per presentar la candidatura del barri de Sant Bernat. Serradó ha destacat que l’Ajuntament compta amb el suport d’una consultora especialitzada per preparar el document que justifiqui que aquest barri compleix els requisits establerts pel pla, «tant des del punt de vista urbanístic com social, econòmic i comunitari».
L’alcalde i regidor de Planejament i Urbanisme ha avançat que una de les línies de treball que vol destacar en la candidatura del barri de Sant Bernat és l’accessibilitat als habitatges, especialment pel que fa a la instal·lació d’ascensors. El consistori ja ha iniciat accions en aquest àmbit a través de la feina que fa l’Oficina Local d’Habitatge per promoure que les comunitats de propietaris es presentin a les subvencions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
L’Ajuntament està elaborant els indicadors i el projecte tècnic necessari per a la candidatura, amb la previsió de tenir-la llesta el setembre, a l’espera que la Generalitat concreti el calendari i les condicions definitives de presentació.
Tot i l’oportunitat que representa el Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, l’alcalde d’Olesa de Montserrat també ha remarcat alguns reptes importants, com l’exigència que els municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants –com Olesa– hagin d’assumir una inversió mínima de sis milions d’euros en quatre anys, dels quals la Generalitat en cobriria el 60% i l’Ajuntament el 40%. «Per un municipi amb recursos limitats com Olesa, aquest cofinançament suposa un esforç considerable, però estem decidits a tirar endavant la candidatura perquè considerem que al barri Sant Bernat es poden fer projectes molt potents de millora en l’àmbit urbanístic, de zones verdes i també de dinamització econòmica i de polítiques comunitàries», ha subratllat l’alcalde.
Segons l’alcalde i regidor de Planejament i Urbanisme, un dels punts forts d’aquest nou pla és que «combina tres grans eixos d’actuació: la transformació física de l’espai públic i els habitatges; la transició ecològica, amb accions com la creació de refugis climàtics o zones verdes; i les polítiques sociocomunitàries, com ara la promoció de l’envelliment actiu, la lluita contra la soledat, la igualtat de tracte o el foment del comerç local, etc.». Marc Serradó ha destacat que, segons el pla, «un 25% de la inversió s’ha de destinar a intervenció urbanística, un 25% en accions relacionades amb la transició ecològica, un altre 25% d’acció sociocomunitària i relacionada amb la reducció de la desigualtat així com promoció econòmica. El 25% restant d’inversió, cada municipi pot decidir com el destina».
