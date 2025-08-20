Un ferit en el xoc entre un camió grua i un autocar a l'A-2 al Bruc

Han traslladat el conductor del camió, ferit lleu, a l'Hospital d'Igualada i els 29 passatgers han resultat il·lesos

Accident a l'A-2, al Bruc: així ha quedat l'autocar després del xoc amb un camió grua

Accident a l'A-2, al Bruc: així ha quedat l'autocar després del xoc amb un camió grua

Mar Martí

ACN

El Bruc

Un xoc entre un camió grua i un autocar amb 29 passatgers ha obligat a tallar el trànsit a l'A-2 a l'altura del Bruc en sentit Lleida. Segons ha informat Bombers, l'avís s'ha rebut a les 12.28 h. d'aquest dimecres. El sinistre ha deixat un ferit lleu, el conductor del camió, que ja ha sigut traslladat en ambulància pel SEM a l'hospital d'Igualada. Els sanitaris també han atès de forma preventiva un passatger.

Els ocupants del bus han resultat il·lesos i estan a una benzinera pròxima a l'espera que els reculli un vehicle. El SEM ha activat dues ambulàncies i també s'ha comptat amb efectius de Mossos i Bombers.

 Arran de l'accident, l'A-2 ha quedat tallat en sentit Lleida, ocasionant retencions entre el quilòmetre 567 i 570,5, segones informa Trànsit. Els conductors que circulaven per la via en sentit Lleida eren desviats uns 4 km abans a la sortida anterior, la 570.

La incidència s'ha resolt a les 14.45 hores, quan el trànsit ja s'ha pogut restablir. 

