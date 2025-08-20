Martorell viu l’inici de la Festa Major amb una jornada plena d’activitats
Redacció
Martorell
Martorell va viure l’inici de la Festa Major 2025 amb una jornada farcida d’activitats que van omplir els carrers i places. Gegants, capgrossos, balls, música tradicionals i una cercavila, van ser alguns dels actes.
