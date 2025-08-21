Dansa
L'abrerenca Verónica Folch es proclama subcampiona del món de hip-hop
El grup català, «Entity Dance Family», ha fet història en el mundial de Hip-Hop celebrat recentment a la ciutat de Phoenix (Arizona), als Estats Units d’Amèrica
Redacció
La jove veïna d’Abrera, Verónica Folch, va fer història en el món del hip-hop català, juntament amb el seu equip de dansa urbana «Entity Dance Family».
El grup va assolir la segona posició en el Mundial de Hip-Hop celebrat recentment a la ciutat de Phoenix, als Estats Units. Era la primera vegada que un grup català, pujava tan amunt en la taula classificatòria d’aquesta categoria dins del Mundial de Hip-Hop, una competició de referència global en el món de la dansa urbana. Ho van aconseguir amb una coreografia que retia homenatge a la figura de Michael Jackson.
La categoria en què van participar era la MegaCrew, formada per grups de gran format. En total, 33 ballarins i barallines d’entre 15 i 33 anys van formar part de la competició amb «Entity Dance Family» com a representants mundials del talent i la creativitat catalana.
En declaracions a mitjans locals, la subcampiona Verónica Folch, valorava positivament la seva experiència en aquest campionat: «A mesura que anaven arribant les puntuacions dels tres primers grups, estàvem emocionats. Hem viscut un moment de gran eufòria, un moment que cap grup espanyol havia experimentat mai». Afegia que, «el moment de pujar al podi i rebre les nostres medalles va ser inoblidable. Aquesta medalla és el resultat del treball, l’entusiasme, l’amor i l’esforç d’un gran equip de coreògrafs i ballarins».
De cara al futur, Folch va explicar que el seu objectiu és «continuar formant-me i competint dins la companyia d’Entity. La temporada vinent vull ballar en tres categories: adult, professional i Megacrew. M’encantaria tornar a repetir l’experiència de representar a Espanya en el mundial i per què no, somiar amb una nova medalla, si és possible la d’or. Però per això necessitem patrocinadors que es vulguin involucrar en el nostre projecte per representar a escala mundial el nostre país».
