Llengües
L’Escola Oficial d’Idiomes iniciarà preinscripcions l’1 de setembre
Redacció
Martorell
La preinscripció de nous alumnes a l’Escola Oficial d’Idiomes de Martorell per estudiar anglès o alemany durant el curs 2025-26 començarà el proper dilluns 1 de setembre. El centre oferirà un total de 700 places.
