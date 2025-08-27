Oci

Olesa acomiada l’estiu amb activitats familiars gratuïtes del 26 al 30 d’agost

Redacció

Olesa de Montserrat

Olesa de Montserratprogramades un conjunt d’activitats lúdiques i familiars, des del 26 d’agost i fins al pròxim dissabte 30, per acomiadar l’estiu i preparar el retorn a l’escola dels més petits. L’objectiu és oferir espais de joc i convivència per a infants i adolescents del municipi, amb propostes diverses i gratuïtes que no requereixen inscripció prèvia. Demà dijous, al Parc de l’Estatut, entre les sis de la tarda i les nou del vespre, hi haurà jocs d’aigua, pintura i jocs variats per a infants a partir dels 3 anys. Com a cloenda, el dissabte, hi haurà tallers i jocs, des de les set de la tarda fins a les 9 de vespre al Parc Municipal. I a continuació el cinema a la fresca.

