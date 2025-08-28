Detingut a Martorell per terrorisme gihadista un sospitós de preparar una acció violenta
La investigació va durar gairebé un any i la detenció es va anticipar perquè l'arrestat es trobava en un avançat estat de radicalització, fomentat pel consum de contingut extremista vinculat al conflicte de Palestina
Redacció / ACN
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut a Martorell un home com a presumpte autor dels delictes d'auto adoctrinament terrorista i enaltiment del terrorisme. L'home, de 36 anys, és veí de Santa Bàrbara (Montsià) però va ser detingut al municipi del Baix Llobregat el 13 d'agost en una acció anticipada, ja que segons els Mossos el detingut podia tenir la intenció de realitzar una acció violenta.
En escorcollar el domicili de l'home a Santa Bàrbara els agents van intervenir diferents dispositius electrònics i una arma blanca. La investigació es va iniciar a finals de 2024, després de detectar un canvi brusc en el comportament de l’individu, que havia adoptat una actitud cada cop més agressiva i difonia missatges públics de suport a organitzacions gihadistes a través de les xarxes socials. Els investigadors van concloure que es trobava en un estat avançat de radicalització violenta, fomentat per un consum intensiu de contingut extremista vinculat al conflicte de Palestina.
Tot i que la investigació es trobava sota la direcció del Jutjat Central d’Instrucció núm. 3 de l’Audiència Nacional, es va decidir anticipar la detenció per tal de neutralitzar una possible amenaça a la seguretat pública, davant la sospita que el sospitós pogués estar planificant una acció violenta.
Durant tot el procés, la Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra i la Jefatura de Información de la Guàrdia Civil han treballat conjuntament per detectar, prevenir i actuar davant processos de radicalització violenta.
Finalment, el detingut va passar a disposició judicial el dia 16 d’agost de 2025 al Jutjat Central d’Instrucció núm.1 de l’Audiència Nacional, en funcions de guàrdia, i ha ingressat al centre penitenciari Brians 2. Fonts policials han assenyalat a l'ACN que el detingut tenia antecedents policials relacionats amb delinqüència comuna.
