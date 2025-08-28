Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Agrupació Excursionista de Martorell organitza el 34è Concurs de Fotografia de Natura i Muntanya / Ajuntament de Martorell

L’Agrupació Excursionista de Martorell (AEM) organitzarà aquest setembre la 34ª edició del Concurs de Fotografia de Muntanya i Natura. Des del dilluns 1 de setembre i fins el dijous 25 del mateix mes, es podran presentar entre 1 i 3 imatges en paper fotogràfic i sobre suport rígid, a la direcció de l’entitat i a la consergeria del Pavelló Esportiu Municipal. Es concediran tres premis en categoria general i un a la millor imatge de les sortides regulars del club. Els guanyadors es decidiran per votació popular durant l’exposició a Cal Nicolau, el 4 i 5 d’octubre. La temàtica d’enguany és la muntanya i la natura.

