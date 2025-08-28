La policia sospita que el detingut de Martorell tenia material per fabricar explosius
L'Audiència Nacional mantindrà la investigació oberta i els cossos policials no descarten efectuar més detencions
La policia sospita que el detingut a Martorell com a presumpte autor dels delictes d'auto adoctrinament terrorista i enaltiment del terrorisme tenia material per fabricar explosius al seu domicili. L'home de 36 anys, veí de Santa Bàrbara (Montsià), va ser arrestat el 13 d'agost, després de quasi un any que s'obrís la investigació, davant la sospita que duria a terme alguna una acció violenta pròximament. Davant d'aquest risc imminent, el jutge de l'Audiència Nacional va ordenar el seu arrest anticipat. La investigació es manté oberta i els Mossos no descarten més detencions.
Durant la investigació del detingut, iniciada a finals de 2024, es va detectar un canvi brusc en el seu procés de radicalització, ja que havia adoptat una actitud cada cop més violenta i difonia missatges i continguts públics de suport a organitzacions gihadistes vinculades al conflicte de Palestina, a través de les xarxes socials. En la seva detenció hi van participar agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil.
Durant l'escorcoll al domicili de Santa Bàrbara, la residència habitual del detingut a Martorell, els agents dels Mossos van intervenir diferents dispositius electrònics, una arma blanca i, com ha pogut saber aquest diari, material per presumptament fabricar explosius.
La investigació, que es trobava sota la direcció del Jutjat Central d’Instrucció núm. 3 de l’Audiència Nacional, on es tramiten les causes relacionades amb terrorisme, es va decidir anticipar la detenció per tal de neutralitzar una possible amenaça a la seguretat pública, davant la sospita que el sospitós pogués estar planificant una acció violenta.
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms