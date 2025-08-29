Com són els "radicals d'habitació", adolescents que es transformen amb missatges com els publicats pel detingut a Martorell?
Investigadors i plataformes admeten la dificultat de controlar la "cibergihad", continguts de xarxes que arriben a uns menors que canvien en poc temps sense que se n'assabentin les famílies
Redacció
El terrorisme gihadista està aprofitant els cruents atacs d'Israel a Gaza per intensificar la seva activitat de captació de seguidors i adeptes. Ho fa a través de les xarxes socials, en especial de TikTok i YouTube, on proliferen missatges de suport a les víctimes palestines, però també durs comentaris i explícites acusacions contra l'exèrcit hebreu i els països que suposadament permeten la guerra.
Malgrat el control que porten a terme els responsables dels mitjans 2.0 sobre els continguts que es difonen des de les plataformes digitals, experts i professionals admeten que és molt difícil filtrar amb precisió els missatges. No en va, a un lloc com TikTok es pugen onze milions de vídeos al dia.
L'Audiència Nacional ha accelerat la detenció d'un sospitós d'aplicar aquesta metodologia des de Martorell pel temor que pogués passar de les proclames virtuals a l'acció real, amb armes i material que presumptament guardava per fabricar artefactes explosius. Amb tot, l'instructor manté la investigació oberta per analitzar les seves connexions, a les comarques interiors de Catalunya i mes enllà.
Una part considerable del públic que aconsegueixen aquests individus són "radicals d'habitació", com els anomenen els cossos policials. Es tracta d'adolescents que es troben en procés de desenvolupament de la seva identitat i que troben a les xarxes una causa amb la qual construir vincles amb altres nois que pensen -i senten- com ells.
És freqüent que el seu entorn, inclosa la família, ignori la transformació que estan experimentant els joves en qüestió. Amb vídeos breus, de muntatge ràpid, edició actual, música efectista i lemes senzills, la denominada "cibergihad" es va estenen entre els integrants de la generació Z -nascuts entre 1994 i 2010- dels països europeus.
