Festes
Esparreguera acollirà la cinquena edició del Festival de circ La Palanca
L’esdeveniment planteja més d’una quinzena de propostes adreçades a tots els públics amb la voluntat d’apropar el circ contemporani a la població
Redacció
Eparreguera es prepara per celebrar, del 3 al 5 d’octubre, la cinquena edició de La Palanca, Festival de Circ Contemporani, una cita cultural que aquest any «arriba més inclusiva, participativa i vibrant». Durant tres dies, el municipi es convertirà en un gran escenari a l’aire lliure amb una programació àmplia d’activitats adreçades a tots els públics.
El festival s’inaugurarà oficialment amb l’espectacle Fargar, una proposta que combina dansa vertical i castells, a càrrec de la companyia Berta Baliu i els Castellers d’Esparreguera. A continuació, tindrà lloc el L’Escala, dirigit per l’artista Manolo Alcántara, que comptarà amb la participació de diversos artistes i de la coral TheseHarmonics.
Entre els plats forts d’aquesta edició destaca Fuego Salvaje, un espectacle de circ i humor a càrrec de l’acròbata i showman Wilbur, conegut pel seu pas pel programa televisiu Grand Prix. La programació inclou més d’una quinzena de propostes, entre espectacles de carrer i de sala, tallers per a diferents franges d’edat i espectacles itinerants, pensats per fomentar la participació i l’apropament al circ contemporani. A més, com en edicions anteriors, el festival tornarà a comptar amb el circuit de tapes T’apalanca, una iniciativa gastronòmica en què diversos restaurants del municipi oferiran degustacions especials durant els dies del festival.
El projecte, té la voluntat d’apropar el circ a tots els públics. L’alcalde d’Esparreguera, Juan Jurado, va explicar a mitjans locals que «volíem un festival fresc i que, sense renunciar al rigor i a la qualitat de totes les propostes artístiques que s’hi presenten, portés el circ arreu i a tothom». En aquest sentit, Jurado va assegurar que «avui podem dir que aquest objectiu s’ha complert: La Palanca atreu milers d’espectadors any rere any i es va consolidant com un referent a Catalunya».
