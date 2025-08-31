L'Ajuntament d'Esparreguera ha executat la meitat del seu pla de mandat
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) arriba al 53% d’execució de les 153 mesures superat l’equador de la legislatura
Redacció
L’Ajuntament d’Esparreguera ha dut a terme més de la meitat dels projectes previstos al Pla d’Actuació Municipal (PAM) just quan se supera l’equador del mandat municipal 2023-2027. En concret, del total de 153 iniciatives previstes al pla, a hores d’ara se n’ha executat el 53%, segons pot consultar-se a la web del PAM, on consta la planificació i l’estat d’execució de les actuacions del govern municipal. L’objectiu de l’actual pla de mandat és «assolir una vila sostenible, activa, justa i oberta» i, per això, el conjunt d’accions es vertebren en 4 eixos: «Vila neta, endreçada i sostenible»; «Vila cultural, activa i d'oportunitats»; «Vila inclusiva, justa i comunitària»; i «Vila avançada, oberta i transparent». Del conjunt de projectes previstos, ja n’hi ha 49 de finalitzats, 58 que es troben en fase de desplegament, i 46 que estan planificats i pendents d’execució. Entre els projectes ja culminats en destaca la implementació del nou contracte de neteja viària, la pacificació del trànsit a l’illa de vianants, la incorporació del teatre com a disciplina a l’Escola de Les Arts o la celebració de la setmana de l’esport. Pel que fa a les actuacions en curs, hi figuren la redacció i tramitació del POUM, la rehabilitació de l’antic mercat, l’ampliació de la plaça del Centre amb un refugi climàtic, la redacció del projecte dels jardins de Cal Marimon i l’execució de les obres de rehabilitació del camp municipal d’esports, que es troben en fase avançada.
Dels 153 projectes inclosos al PAM, 41 tenen a veure directament amb l’espai públic i formen part de l’eix d’actuació anomenat «Vila neta, endreçada i sostenible». En aquest àmbit, el nivell global d’execució és del 47% i ja hi ha un total de 9 iniciatives finalitzades. A part, actualment hi ha un total de 19 projectes en fase d’execució i 13 actuacions planificades i no iniciades. Entre les actuacions d’aquest eix que ja estan finalitzades hi ha, entre d’altres, la implementació del nou contracte de neteja viària, la pacificació del trànsit a l’illa de vianants, la instal·lació de càmeres de seguretat a les entrades del municipi i l’illa de vianants o la renovació dels jocs infantils als diversos parcs de la vila. D’altra banda, pel que fa als projectes en curs en aquest àmbit, en destaquen la redacció i tramitació del POUM, la redacció del projecte dels jardins de Cal Marimon, la rehabilitació de l’antic mercat perquè esdevingui un espai polivalent, l’ampliació de la plaça del centre amb un refugi climàtic, les obres de rehabilitació del camp municipal d’esports i l’execució dels projectes d’inversió a la Residència Municipal Can Comelles. Finalment, d’entre les actuacions planificades i pendents d’iniciar-ne l’execució hi ha, entre d’altres, la redacció del Pla director d’equipaments municipals, l’estudi i disseny per la renovació de les avingudes Francesc Macià i Francesc Marimon, i l’establiment de les bases de la futura prestació del servei d’aigua.
Altres 45 accions del PAM estan vinculades amb el teixit associatiu, cultural, comercial i productiu de la vila i, per això, formen part de l’eix estratègic «Vila cultural, activa i d’oportunitats». En aquest àmbit, que actualment acumula un 42% d’execució, 15 actuacions ja es troben finalitzades, 17 estan en fase de desplegament i 13 són projectes planificats i pendents d’executar. Entre els projectes ja culminats hi ha la redacció del Pla local de turisme, la incorporació del teatre com a disciplina l’Escola Municipal de Les Arts, la posada en marxa de la setmana de l’esport, l’ampliació de l’oferta de jocs esportius escolars, la reobertura de l’Espai de la terrissa i la millora del sistema d’ajudes i subvencions a les entitats del municipi. Entre els projectes en curs destaquen les actuacions ja iniciades pel que fa a formació a entitats en matèria fiscal, jurídica i de gestió; les iniciatives de suport, assessorament i promoció de l'activitat per a les entitats, la regulació de l’ús i funcionament de les instal·lacions esportives municipals i el projecte de reubicació i remodelació del mercat no sedentari. Finalment, entre les accions planificades en aquest àmbit encara pendents d’execució hi trobem, entre d’altres, la redacció i aprovació del Pla de manteniment i millora dels polígons d’activitat econòmica, la creació de l’oficina municipal de turisme i l’edició d’una guia d’establiments comercials d’Esparreguera.
D’altra banda, al PAM hi ha un total de 42 actuacions relacionades amb «la igualtat d’oportunitats i la convivència entre el veïnat d’Esparreguera». Aquestes són les que estan incloses dins l’eix «Vila inclusiva, justa i comunitària», que actualment assoleix un nivell d’execució del 58%. En aquest àmbit, 14 projectes ja estan finalitzats, com ara l’actualització del reglament de prestacions econòmiques d’emergència social, la Guia de maltractaments a les persones grans, la Taula participativa de la gent gran, l’increment d’hores d’atenció del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) en psicologia i assessorament jurídic o l’ampliació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). Altres 14 accions es troben iniciades i en fase de desplegament, per exemple el reglament del servei d’ajuda a domicili, la taula participativa de joventut, l’evolució del Consell Escolar Municipal amb una visió més participativa i integradora o l’ampliació dels projectes comunitaris de l’Escola de Les Arts als centres educatius. Finalment, també són 14 les actuacions en aquest àmbit en fase de planificació: entre d’altres, el projecte per rehabilitar l’antiga caserna per destinar-hi pisos tutelats i espais polivalents per entitats, i l’edició d’una guia de serveis i activitats municipals adreçades a persones més grans de 60 anys.
El quart eix d’accions planificades al PAM s’anomena «Vila avançada, oberta i transparent» i conté un total de 25 iniciatives, totes elles relacionades amb l’eficiència i la proximitat de l’administració municipal. Aquest àmbit presenta actualment un nivell global d’execució del 65%, amb 11 actuacions ja finalitzades, 8 en fase de desplegament i 6 pendents d’executar. Entre les accions ja realitzades destaquen la posada en marxa d’una Oficina d’Atenció a la Ciutadania en l’àrea de Territori i Sostenibilitat, la renovació de la intranet municipal, l’ampliació de la xarxa de tòtems digitals amb quatre noves unitats, la publicació de la revista municipal (L’Escena) i la posada en marxa del butlletí electrònic d’informació municipal. Alguns dels projectes en fase de desplegament són la creació de la governança de la Colònia Sedó, la redacció i aprovació del Pla local de mobilitat, la revisió i actualització del Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) o la creació d’una plataforma web per consultar el desenvolupament de les inversions i plans municipals. Pel que fa a les iniciatives en aquest àmbit pendents d’execució, trobem, entre d’altres, la preparació del nou pla de seguretat per a la seva aprovació el 2027 o la implantació d’una nova solució per a la gestió de les incidències als edificis municipals i la via pública.
Aquest és la tercera vegada que des de l’Ajuntament es planifica l’acció de govern mitjançant un Pla d’Actuació Municipal. El PAM és un instrument de transparència que defineix la planificació del mandat i permet a la ciutadania fer el seguiment de l’acompliment dels objectius fixats per l’equip de govern. Com en les anteriors ocasions, la seva elaboració ha comptat amb participació política i de l’equip tècnic municipal i, en aquest cas, a més, ha estat acompanyada per l’empresa Takticom. Com a novetat, l’actual PAM inclou també un Pla d’Inversions Municipal (PIM), amb una quantificació econòmica i el calendari d’execució de les diferents inversions previstes durant el mandat. El nivell de compliment del pla en l’anterior mandat es va situar en el 82,9%, i en el període 2015-1019, en el 75%.
