Un accident amb tres vehicles involucrats deixa un ferit a l'AP-7, a Castellví de Rosanes

Després de la col·lisió, els vehicles han acabat ocupant dos dels carrils de l'autopista

L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 174 de la via

L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 174 de la via / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Una col·lisió entre tres vehicles ha deixat un ferit a l'AP-7, en el seu pas per Castellví de Rosanes. L'incident ha tingut lloc pels volts de 2/4 de 2 d'aquest migdia. A conseqüència, un dels ocupants dels vehicles involucrats ha hagut de ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ja que sentia mal en un braç. Després de la col·lisió els tres vehicles han acabat ocupant el segon i el tercer carril de l'autopista.

Els Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat amb quatre dotacions i, quan han arribat a lloc, ja hi havia agents dels Mossos d'Esquadra per mantenir la seguretat en aquest tram de via.

